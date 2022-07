I RETTEN: Kevin Spacey i et rettsmøte i London i midten av juni.

Kevin Spacey erkjenner ikke straffskyld

Den amerikanske filmstjernen (62) er siktet for seksuelle overgrep mot tre menn mellom 2005 og 2013.

Klokken halv ti torsdag ankom Kevin Spacey rettssalen i London, hvor en rekke journalister og fotografer hadde samlet seg.

I rettsmøtet erklærte han seg ikke skyldig i anklagene, som strekker seg nesten tyve år tilbake i tid.

Selve rettsaken starter etter planen 6. juli 2023, melder Reuters.

Siktet for flere overgrep

I slutten av mai tok påtalemyndighetene i Storbritannia ut siktelse for fire overgrep mot tre menn mellom 2005 og 2013.

Han er blant annet siktet for å ha fått en person til å delta i penetrerende seksuelle aktiviteter uten samtykke. Siktelsene kom etter en gjennomgang av etterforskningen gjennomført av Metropolitan Police.

Disse forholdene er han siktet for:

Seksuelt overgrep mars 2005 i London (offer 1).

Seksuelt overgrep august 2008 i London (offer 2).

Fått en person til å delta i penetrerende seksuelle aktiviteter uten samtykke i august 2008 (offer 2).

Seksuelt overgrep april 2013 i Gloucestershire (offer 3).

Selv har Spacey hele tiden nektet skyld i lovbrudd.

OVERGREPSANKALGER: Totalt om lag 30 menn har rettet anklager mot den Oscar-belønte Hollywood-stjernen.

30 menn rettet anklager

Spaceys før så lysende karriere fikk en bråstopp da han i kjølvannet av MeToo-bevegelsen høsten 2017 fikk rettet en rekke overgrepsanklager mot seg. Han ble skrevet ut av den siste sesongen av det politiske dramaet «House of Cards» og sparket fra filmen «All the Money in the Worlds».

Totalt har om lag 30 menn rettet anklager mot den Oscar-belønte Hollywood-stjernen.