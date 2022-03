«HEEERE’S JOHNNY»: Jenna Ortega i «X».

Filmanmeldelse «X»: Porror

Skrekk og sex. Hva mer vil du ha?

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

HORROR

«X»

USA. 18 år. Regi: Ti West

Med: Mia Goth, Jenna Ortega, Kid Cudi, Brittany Snow, Martin Henderson, Owen Campbell, Stephen Ure

Et par staute sheriffer i brune terylensbukser, hvite cowboyhatter og solbriller ankommer en gård i de amerikanske sørstatene. Det er lik overalt. Lik i oppkjørselen. Lik i huset. Et lik i kjelleren som får sjefsheriffen Dentler (James Gaylyn) til å utbryte: «Oh. My. God».

24 timer tidligere tar Maxine (Mia Goth) en solid linje kokain på bakrommet til strippeklubben Bayou Burlesque. Hun er ferdig med skiftet, og nå skal hun og kjæresten/halliken hennes Wayne (Martin Henderson) ut på landet for å spille inn pornofilm. Maxines første: «The Farmer’s Daughters».

DEBUTANT: Mia Goth i «X».

Året er 1979, og pornofilm er «best på kino». Hjemmevideo-revolusjonen er fremdeles et glimt i bransjens øyne, og den pretensiøse kameramannen, RJ (Owen Campbell), innbiller seg at det han skal lage, er en slags aktverdig kunstfilm.

Han sitter i minivanen sammen med den tilsynelatende dydige kjæresten Lorraine (Jenny Ortega), som er med som lyd-assistent. Bobby-Lynne (Brittany Snow) og Jackson (Kid Cudi) utgjør den mer erfarne delen av crewet.

Wayne har leid et hus av et eldre ektepar, Howard (Stephen Ure) og Pearl. De er hønngamle, med kropper fulle av leverflekker og blåmerker. Når Pearl grer håret, låter det som hun børster stålull.

STILSIKKER SJANGERLEK: Mia Goth i «X».

Howard har vært i to kriger. Pearl føler at hun gikk glipp av ungdommen. Nå er hun gammel og syk av lengsel, utsultet på kjærlighet og hud. Hun ser seg selv i den unge Maxine (begge karakterene er spilt av Goth).

Ettersom dette er skrekkfilm, sier det seg selv at det meste kommer til å gå riktig ille. Men regissør Ti West, som her returnerer til sine horror-røtter etter en tid i TV, lar oss sannelig vente en stund. Først etter én time er det første, brutale knivdrapet et faktum.

West vet at skrekk dreier seg om stemning og forventning, like mye som blod og gørr. Vel, nesten like mye. Den første timen blir ikke svakere av at han holder oss på pinebenken. «X» er en stilsikker slasher, full av myke, utvaskede Super 8-farger, radikal zooming, vittig tidskoloritt (fin speedo, Wayne!) og tidsriktig sleazy disco og wah wah-funk på lydsporet.

«HYYYSJ!»: Mia Goth i «X».

Klippen er usedvanlig dynamisk, og en viktig del av årsaken til at «X» har tempo og fremdrift hele veien. Skuespillet er godt over middels for sjangeren, anført av den kommende stjernen Goth.

Manuset spiller mye og effektivt på redselen vår for å eldes. Men «X» er ikke psykologisk, enn si elevert horror. Den er en hyllest til møkkete 1970-tallstitler som «The Last House On The Left» (1972) og «Motorsagmassakren» (1974) – med et postmoderne glis om kjeften.

Som sådan er den for mye av et barn av sine forfedre til å kunne kalles en klassiker i sjangeren. Men jaggu er den underholdende.