Bryce Dallas Howard spiller Elton Johns mor: – Ringte psykiater

CANNES (VG) Bryce Dallas Howard (38) er vokst opp i Hollywood. Nå spiller hun Elton Johns mor, og slet med å forstå hennes handlinger.

Bryce Dallas Howard har vi blant annet sett i «Barnepiken» (2011), «Black Mirror» (2016), Jurassic World» (2015) og «Jurassic World: Fallen Kingdom» (2018). Hun har vokst opp med den kjente regissøren Ron Howard som far, og har selv to barn. I «Rocketman» spiller hun Elton Johns mamma Sheila, som har et langt fra godt forhold til sønnen.

VOND MORSROLLE: Bryce Dallas Howard på London-premieren på «Rocketman» 20. mai. Foto: SIMON DAWSON / REUTERS

– Som mor selv, hvordan relaterte du til denne typen mor?

– Det er interessant, for når du spiller en rollefigur, og spesielt en fra virkeligheten, ønsker du å forstå den personen og ha empati for den personen. Det det var mulig for meg inntil et visst punkt. Jeg hadde empati for at hun ble mor veldig ung, at det var en uønsket graviditet. Hun var også alenemor: Hun giftet seg med Eltons far først da gutten var seks år gammel, og de hatet hverandre. Hun var veldig, veldig karismatisk, og også veldig sint, sier Howard til VG og legger til:

Fakta «Rocketman» Musikal/biografi

Basert på Elton Johns liv fra oppvekst til tidlig 80-tall

Regissert av Dexter Fletcher, produsert av blant andre Elton John og David Furnish

Med Taron Egerton som Elton, Richard Madden som John Reid, Bryce Dallas Howard som Eltons mor og Jamie Bell som låtskriver Bernie Taupin.

Norgespremiere 29. mai. Vis mer vg-expand-down

Tror ikke Eltons mor var frisk

– Jeg kunne forstå de elementene og det presset det legger på en person, men på et visst punkt ringte jeg en psykiater og spurte hva det egentlig handlet om. For du kommer så langt, men så tenker du: «Men likevel! Jeg kan ikke tro at hun sa det, eller at hun gjorde sånn». Hun var helt opplagt ulykkelig, og jeg tror hun mest sannsynlig ikke var frisk!

SMINKE: Taron Egerton som Elton John, Bryce Dallas Howard som moren Sheila og Richard Madden som John Reid. Foto: David Appleby / Parampunt / UIP

For at Hollywoodstjernen skulle spille britiske Sheila, fikk hun hjelp av en dialekttrener.

CANNES: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard og Richard Madden i Cannes før premieren på «Rocketman» under filmfestivalen. Foto: STEPHANE MAHE / REUTERS

– Denne rollen var virkelig morsom. Det er nye ting når du får gå i gang med et nytt prosjekt som alltid er gøy. I dette tilfellet måtte jeg lære meg noen sanger, og hadde en dialekttrener og måtte komme meg inn i tenkemåten på 50- og 60-tallet. Det var det morsomme med denne rollen. Jeg måtte i hvert fall ikke løpe, sier hun leende med referanse til rollen i «Jurassic World».

På spørsmål om hva som er hennes opplevelse av kroppspress eller alderskriminering i Hollywood, svarer Howard at hun har vært veldig heldig.

– Jeg har aldri blitt presset til å se ut som en sex-symbol eller noe sånt. Men jeg har sett hva venner av meg har gått gjennom, og det har vært voldsomt!

Bruker bare brukt

Hun legger til at det er mer press når det kommer til å promotere filmen, enn press knyttet til å spille dem inn:

– Det har vært mer når jeg skal promotere filmen og møte pressen og ta på meg finstasen. Da har det vært utfordringer med hvordan du skal gjøre det på en overkommelig måte og med klær som passer deg. Systemet er faktisk ganske bærekraftig, siden de låner ut klær og det ikke bare kjøpes inn masse nytt. Men mye av klærne som er til låns kommer rett fra catwalken, og det passer én bestemt kroppstype, understreker hun og fortsetter:

JAGET: Bryce Dallas Howard byttet på å jage og bli jaget av dinosaurer i «Jurassic World: Fallen Kingdom». Her på Los Angeles-premieren i juni 2018. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

– Så for mange år siden begynte jeg å kjøpe mine egne klær, og jeg har ikke jobbet med en stylist på mange, mange år. Det føltes som det ga meg makten tilbake, men så er det ikke bærekraftig å bare bruke plaggene en gang – det føles sløsete. Så på denne presse-turneen, til Storbritannia, Cannes, Los Angeles og New York, er alt brukt – det er ting jeg enten har fått utlevert eller har kjøpt vintage. Og det føles godt.

– Men det er interessant, for jeg har alltid fått mye støtte mens jeg har lagd filmer, og så før presseturneen har jeg tenkt «Åh. Jeg antar at jeg må gå på diett». Og jeg er fornøyd med meg selv, og andre er fornøyde med meg. Det har ikke vært mye mobbing, så det handlet mer om å finne ut av hvordan jeg skulle knekke koden, sier hun til VG.

