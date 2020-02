«ONE MAN DOG»: Harrison Ford – til venstre! – og bikkja Buck i «Call Of The Wild – Når villdyret våkner». Foto: 20th Century Fox / Fox Film

Filmanmeldelse «Call Of The Wild – Når villdyret våkner»: Et hundeliv

Møt Buck. Hunden som får Lassie til å se ut som en dørmatte.

EVENTYR/FAMILIEFILM

«Call Of The Wild – Når villdyret våkner»

USA. 9 år. Regi: Chris Sanders

Med: Harrison Ford, Cara Gee, Dan Stevens, Bradley Whitford

Norske stemmer: Finn Schau, Oscar Jean, Hedda Munthe, Anders Bye

Ah, Jack Londons «Når villdyret våkner» (1903). En en av de utallige barne- og ungdomsromanene undertegnede aldri fikk somlet seg til å få lest da han var sneip, i dag stolt plassert side om side med de utallige voksenromanene han aldri får somlet seg til å lese nå. Godt at noen lager film, hva?

Londons historie er blitt til levende bilder mange ganger før. Allerede i 1935 begynte de, da med selveste Clark Gable i den «menneskelige» hovedrollen. Den våpenglade Charlton Heston prøvde seg i 1972, og det har vært TV-serier, TV-filmer og uoffisielle oppfølgere.

VILLMARKENS KONGE: Buck i «Call Of The Wild – Når villdyret våkner». Foto: 20th Century Fox / Fox Film

Chris Sanders, stødig animasjons- og familiefilmregissør med ting som «Mulan» (1998) og «Dragetreneren»-serien på CVen, håper selvsagt at hans versjon skal stå igjen som den definitive. Tja.

Sanders utgave av St. Bernard/Collie-hunden Buck er animert etter alle kunstens state of the art-regler. Vis snakker såkalt fotorealistisk animasjon, motion capture-skuespill (ved Terry Notary), hele CGI-paletten og jeg vet ikke hva.

Jeg vet bare at jeg brukte de første 15 minuttene av spilletiden til å undre meg over hvor unaturlig denne hunden oppførte seg. Den hoppet liksom høyere, løp liksom fortere og uttrykte liksom ting med ansiktet som ingen hund av kjøtt og blod ville kunne gjøre.

FORSTÅR HVERANDRE: Buck og Harrison Ford i «Call Of The Wild – Når villdyret våkner». Foto: 20th Century Fox / Fox Film

Jeg skal ikke hevde at teknologien er umoden. Men måten den blir brukt opp i denne filmen, oppleves som det. Så skal det sies at man venner seg etter hvert.

Uansett. Buck, stor som en fullvoksen mann, er innledningsvis noe av ei møkkabikkje. Han lager et forferdelig leven hos den rike familien han bor hos, river ned alt og plager kjøkkenhjelpen. Husets herrer må være hemmelig lettet da hunden en natt blir stjålet og solgt av en utro tjener.

Buck havner i et hundespann som frakter post langs Yukon-elven i Canada og Alaska under gullrushet (dette var «før internett», ja). Det er under disse forholdene at Buck blir et geni, en helt av en hund, som stadig leder dyr og mennesker bort fra potensielle katastrofer. Selv er Buck ledet av et «spirit animal» bare han kan se – en ulv med lysende øyne.

BIKKJEGENIET: Buck leder hundespannet i «Call Of The Wild – Når villdyret våkner». Foto: 20th Century Fox / Fox Film

Men postruten blir lagt ned, og vår helt blir kastet til, eh, hundene. Griske gullgravere, slemme med pisken, kidnapper Buck. Samtidig har den tause, staute John Thornton (Ford) søkt ly i ødemarken. Han er en hjerteknust mann som ikke vasker etter gull. Han vil bare ha fred og ro.

Buck og Thornton finner hverandre. Buck forstår tilsynelatende engelsk, og er et fanatisk avholdsdyr som hjelper den triste mannen å slutte å drikke. Hva som dernest skjer der ute i villmarken, får du se selv.

PÅ TYNN IS: Cara Gee i «Call Of The Wild – Når villdyret våkner». Foto: 20th Century Fox / Fox Film

For se kan du gjøre, spesielt om du er et natur- og dyreinteressert barn rundt 10-årsalderen. Jeg har mine reservasjoner når det gjelder Bucks mer menneskelige trekk, som nevnt – måten hunden kan se hovmodig og belærende ut, for eksempel, er og blir pussig. Harrison Ford er på sin side litt kjedelig, slik han mange ganger er.

Men pen og romantisk er den, denne dataanimasjons-«forbedrede» naturen. Og moralen – vær snill med dyra, respekter moder jord – er evig aktuell.

Publisert: 23.02.20 kl. 08:55

