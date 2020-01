JA; DU SER RIKTIG: Dette er et bilde av Martin Lawrence (til venstre) og Will Smith. Fra filmen «Bad Boys For Life». Foto: Kyle Kaplan / SF Studios / Sony Pictures

Filmanmeldelse «Bad Boys For Life»: Hei, Will Smith! Nittiårene ringte og ville ha tilbake actionkomedien sin

Svarte menn som pusher 55.

ACTIONKOMEDIE

«Bad Boys For Life»

USA. 15 år. Regi: Adil El Arbi og Bilall Fallah

Med: Will Smith, Martin Lawrence, Paola Nuñes, Vanessa Hudgens

1990-årene var ikke bare Tarantino, ærgjerrige Harvey Weinstein-produksjoner og «down and dirty pictures». De var også action- og «buddy»-komedier (som denne), katastrofefilmer, helteepos og Don Simpson/Jerry Bruckheimer-produksjoner (som denne, trass i at Simpson har vært død i over 20 år). Filmer som syntes å ha karret seg over til et nytt tiår fra sitt naturlige habitat: 1980-tallet.

«Bad Boys» gjorde business à la big da den kom i 1995. Verden var ung, Clinton var president og Will Smith var den svarte Tom Hanks: Mislikt av absolutt ingen. Det kom en oppfølger i 2003. Da var det i grunnen for sent. Nå, ytterligere 17 år senere, er det for alvor altfor sent.

Vi er fremdeles i USAs mest harry by, Miami, og Mike (Smith) og Marcus (Lawrence) er fremdeles «snuter» med et anstrengt forhold til den etiske håndboken. «Bad boys», ja – men tilsynelatende ikke «for life». Marcus har begynt å høre stresslessens sirenesang. Sliten. Mike har begynt å farge fippskjegget. Klarere kan det ikke uttrykkes.

Men det blir én runde til i manesjen, hva? Klabert!

Samtidig, sør for grensen: En kvinne, Isabel Aretas (Kate del Castillo i «sort enke»-mundur), bryter seg ut av fengselet der hun soner livstid. Hjulpet av sin sønn Armando (Jacob Scipio). Hun vil hevne seg. På Mike. Mor og sønn har penger og artilleri nok til å gjøre det.

Sånn. Der har du hele oppsettet i «Bad Boys For Life». På ett unntak nær: En hamrende idiotisk manusvri som dukker opp rundt 90 minutter ut i filmen, og får den til å gå fra «bare» svak til innmari teit.

Actionsekvensene – 3-4 i tallet – er såvidt brukandes. Det er alt det andre som er så flaut, så møllspist gammeldags og oppbrukt.

De liksom vittige «gnisningene» mellom Marcus, familiemann i 26 år, og den evige ungkaren Mike. Politisjefen (Joe Pantoliano) som er stresset at han drikker syrenøytraliserende rett fra flaska. Den superhotte politikvinnen (Nuñes) som Mike har et «artig» anstrengt forhold til (ja, det kunne vært de to). Bandittene med svære gullkjeder rundt halsen.Vitsene er på kransekakenivå, så umorsomme og forutsigbare at en 9-åring ville fått trøbbel med å manipulere smilebåndet.

Annet å nevne? At regissøren bak de to tidligere «Bad Boys»-filmene, Michael Bay, gjør en kort gjesteopptreden (hurra!). At Lawrence ikke er noen skuespiller, kun et ansikt fullt av maniert mimikk. Og at Will Smiths karriere – utsatt for alt fra dette til dette i senere år – synes å være i fritt fall.

«Bad Boys For Life», en barnefilm for voksne, kommer ikke til å redde stumpene.

Publisert: 16.01.20 kl. 22:52

