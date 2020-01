FILMFRELST: Kanye West og Kim Kardashian West på et arrangement i New York i november. Foto: John Nacion/ Starmax

Kim og Kanye deler ut kinobilletter

Kim Kardashian og ektemannen Kanye West kjøper opp kinoforestillinger for å gi fansen en sjanse til å se rettsdramaet «Just Mercy».

Nå nettopp

Det var tirsdag Kim Kardashian West delte i sin historie på Instagram at hun ble så rørt av å se filmen at hun og Kanye ønsker å gi følgerne muligheten til å se filmen også.

Michael B. Jordan og Jamie Foxx spiller hovedrollene som Bryan Stevenson og Walter McMillian i historien om menneskerettighetsadvokaten Stevenson som jobber med å få frikjent en feilaktig dødsdømt fange. Filmen hadde USA-premiere 10. januar og Foxx er SAG-nominert for rollen. Så langt vites det ikke om filmen får norsk kinodistribusjon.

SPILLER: Michael B. Jordan og Jamie Foxx på «Just Mercy»-visning i London onsdag. Foto: Ian West / PA Wire

Ifølge Entertainment Tonight skriver realitystjernen at ekteparet samarbeider med @werepjustice om å kjøpe opp forestillinger som følgerne kan vinne billetter til.

Organisasjonen Represent Justice som hun viser til skriver at de ønsker å stimulere allmennhetens krav om et rettferdig rettsapparat og verdighet for individene som blir belastet av det, uforholdsmessig mange fattige og ikke-hvite.

Som kjent studerer Kardashian West nå jus med mål om å bli advokat som sin far, Robert Kardashian. Han ble verdenskjent med jobben som forsvarer for vennen O. J. Simpson.

I fjor vår begynte hun i lære hos advokatene Jessica Jackson og Erin Haney. Undervisningen foregikk da på et advokatfirma ikke langt unna familiens hjem, slik at Kim slapp pendling fra Los Angeles til San Francisco for å følge forelesninger.

Ifølge Vogue har ikke Kim tidligere høyere utdannelse. Det innebærer at hun må få godkjent graden ved å gå i lære hos en praktiserende advokat eller dommer. I California får man godkjent denne måten å oppnå graden på.

Til sommeren skal 39-åringen avlegge en eksamen. Hvis hun består denne kan hun fortsette de siste tre årene av utdanningen og etter planen fullføre i 2022, ifølge Vogue.

Publisert: 16.01.20 kl. 16:00

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser