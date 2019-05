SVINDLERE I SOMMERSOL: Rebel Wilson (til venstre) og Anne Hathaway i «The Hustle». Foto: Christian Black / SF Studios

Filmanmeldelse «The Hustle»: Svindlere med og uten stil

To svindlere svindler hverandre på den franske rivieraen. Du har kanskje hørt den før.

KOMEDIE

«The Hustle»

USA. Tillatt for alle. Regi: Chris Addison.

Med: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp.

«Svindlere med stil», med Steve Martin og Michael Caine som to lurendreiere i tottene på hverandre på den franske rivieraen, var noe av en «throwback» til en annen tid da den kom i 1988. «Dirty Rotten Scoundrels», som den het på engelsk, var i seg selv en nyinnspilling. Originalen het «Bedtime Story», og kom i 1964.

I 2019 er det kvinner i hovedrollene. De to kunne ikke vært mer forskjellige, selvsagt: Josephine (Hathaway) er kultivert og snobbete, og snakker med en fornem britisk aksent, selv om hun egentlig er fra Wisconsin. Penny (Wilson) er en versjon av den vulgære «the ugly american»-arketypen, selv om hun egentlig er fra Australia.

Josephine liker dyre solbriller og kanapeer. Penny vet ikke hvordan man åpner en champagneflaske. Josephine har egen butler. Penny reiser rundt med alt hun eier i to ransler, én foran og én bak. Du skjønner tegninga.

UMAKE PAR: Anne Hathaway (til venstre) og Rebel Wilson i «The Hustle». Foto: Christian Black / SF Studios

«The Hustle» er blitt en OK skrøne, komplett med en tittelsekvens à la «Pink Panther»-filmene, solrike locations og brukbart driv.

Den garderobeansvarlige benytter Hathaway som det reneste klesstativet. Den smellvakre skuespilleren får prøvd ut et enormt antall funky kjoler og buksedresser i løpet av denne filmen.

Hathaway har alltid hatt et dramaskolepreg ved seg, og er bedre jo mer teatral hun kan tillate seg å være – og best når hun kan spille en rolle-i-rollen. Når hun spiller «seg selv», altså Josephine fra Wisconsin, blir hun en smule stiv.

Wilson er på sin side en sjarmbombe, med liten tid til overs for takt og tone. Det er litt trist at 70% av vitsene i denne filmen dreier seg om at hun er tjukk og liker å spise. Litt oppfinnsomhet hadde frisket opp. Men Wilson tar det i alle fall med utmerket humør.

«HVA, MEG?»: Rebel Wilson spiller uskyldig i «The Hustle». Anne Hathaway til høyre. Foto: Christian Black / SF Studios

De to er artige når de arbeider mot hverandre, og ikke fulgt så artige når de slår sine pjalter sammen. Offeret er denne gangen en ung og ukysset teknologimillionær som går i hettegenser på casino, og overalt ellers. De som husker de to foregående filmene, vil huske hvor det bærer.

De 94 minuttene går fort, men det er ingen tvil om at «The Hustle» med fordel kunne vært en god del morsommere. Slik det er, er den mildt, ufarlig underholdende; en slik film som etter hvert vil få et langt liv på TVNorge etter midnatt.

Publisert: 08.05.19 kl. 13:13