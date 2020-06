UT PÅ TUR: Zack Gottsagen (til venstre) og Shia LaBeouf i «The Peanut Butter Falcon». Foto: Seth Johnson / Another World Entertainment

Filmanmeldelse «The Peanut Butter Falcon»: Så søt!

Filmer som denne, lages ikke lenger. Ja, bortsett fra denne da.

FAMILIEFILM

«The Peanut Butter Falcon»

USA. 9 år. Regi: Tyler Nilson, Michael Schwartz

Med: Shia LaBeouf, Zack Gottsagen, Dakota Johnson, Bruce Dern, Thomas Haden Church, John Hawkes

Filmer som «The Peanut Butter Falcon» pleide å utgjøre en stor del av smøret på Hollywoods brødskive. Sentimentale, hjertevarme historier om amerikanske eventyrere som hele familien kunne se sammen.

Det er sikkert mange årsaker til at slike så godt som aldri lages lenger. Desto større grunn til å åpne armene når det en sjelden gang skjer.

PÅ RØMMEN: Zack Gottsagen i «The Peanut Butter Falcon». Foto: Nigel Bluck / Another World Entertainment

Zak (Gottsagen) er en ung mann med Downs syndrom. Han er stuet bort på et gamlehjem et sted i North Carolina, der han deler soverom med en gammel mann, spilt av Bruce Dern, og blir stelt av en samvittighetsfull pleier, Eleanor (Johnson).

Zak er sterk som få, benytter kveldene til å se på opptak av gamle wrestlingmatcher på VHS. Helten heter «Salt Water Redneck» (Haden Church), og Zak vil så fryktelig gjerne ta seg til byen der «Salt Water» driver en fribryterskole. En natt stikker han av fra gamlehjemmet.

Vel ute i verden, kun iført underbukse, treffer han på krabbefiskeren Tyler (LaBeouf). Han er også på rømmen, fra noen fiskere som mener at han har tatt seg til rette, og dessuten i sorg etter å ha mistet broren sin.

EVENTYR: Dakota Johnson, Zack Gottsagen og Shia LaBeouf (fra venstre) i «The Peanut Butter Falcon». Foto: Nigel Bluck / Another World Entertainment

De to blir etter hvert det klassiske umake venneparet, på vei gjennom det smellvakre lagune- og våtlandskapet på den sørlige østkysten av USA. De vasser gjennom sivet, og må bygge seg en flåte. Det er Mark Twains «Tom Sawyer og Huckleberry Finn» så det holder.

Imens er Elanor på sporet av de to. Kommer hun til å se verdien i eventyret som Zak er ute på – og hvor godt han har av å oppleve det?

«The Peanut Butter Falcon» (aj, for en lite salgbar tittel) er så hjertevarm, så inn til beinet god og mild på livet, at den store deler av tiden står og dirrer helt på grensen til det uakseptabelt søtladne.

KRABBEFISKEREN OG HJELPEPLEIEREN: Shia LaBeouf og Dakota Johnson i «The Peanut Butter Falcon». Foto: Nigel Bluck / Another World Entertainment

Den ville bikket over om det ikke var for de mange strålende skuespillerprestasjonene: Gottsagen, selvsagt, som har Downs også i virkeligheten; en inderlig type det er umulig å ikke få hjerte for. Men også barske karakterskuespillere som Haden Church, Dern og John Hawkes i små, men sentrale roller.

Den tidligere Spielberg-protesjeen Shia LaBeouf har tydeligvis ikke bare vondt av å ikke være «the next big thing» lenger. Hans Tyler er en god mann, men passe tøff og intens også. Dakota Johnson er på sin side kledelig beskjeden i sin tolkning av Elanor. Både som omsorgsperson og omsvermet romantisk interesse.

SOM EN COUNTRYSANG: Zack Gottsagen, Dakota Johnson og Shia LaBeouf i «The Peanut Butter Falcon». Foto: Seth Johnson / Another World Entertainment

«The Peanut Butter Falcon» er forutsigbar som en god countrysang, og nesten komisk oppbyggelig og søt. Den minner oss om at USA for enkelte har vært synonymt med eventyr, og om at det fremdeles bor gode mennesker der.

Kynikere kan holde seg unna i hopetall. Men for mange vil denne filmen være akkurat det de trenger denne uken.

Publisert: 05.06.20 kl. 09:45

