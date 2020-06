DØD: Steve Bing, her avbildet i New York i 2010. Foto: ANDREW GOMBERT / EPA

Steve Bings dødsårsak klar

Filmprodusenten og milliardæren Steve Bing tok sitt eget liv.

55-åringen ble funnet død i Los Angeles mandag. Rettsmedisinsk institutt har nå konkludert med at den verdenskjente amerikaneren tok sitt eget liv.

Etterforskningen av Bings brå bortgang er dermed avsluttet, melder London Evening Standard, Sky News og en rekke andre medier.

Stephen Bing, som han opprinnelig het, etterlater seg to barn, en sønn på 18 år med tidligere supermodell og skuespiller Liz Hurley (55), og en datter på 20 med tennisspiller Lisa Bonder (42).

Liz Hurley skrev i sosiale medier i tirsdag at hun er sønderknust over det som har skjedd (artikkelen fortsetter under).

Også sønnen Damian Hurley har uttrykt seg overfor sine nær 80.000 følgere på Instagram, der han sier at det er en «rar og forvirrende tid». Han takker samtidig for all støtte og omsorg.

Bing, også en berømt manusforfatter, er kjent for filmer som «Get Carter», «Kangaroo Jack», «Hotel Noir», «Rules Don’t Apply» og «Every Breath». Det var også han som finansierte «Polarekspressen» og Rolling Stones-konsertfilmen «Shine a Light».

Den politisk engasjerte milliardæren startet innen eiendomsutvikling. Han arvet det meste av sin emorme formue fra bestefaren Leo S. Bing, som var eiendomskonge i New York.

Bing skal ifølge kilder ha slitt med psykiske problemer en lengre periode.

