Cuba Gooding Jr. siktet for å ha befølt kvinne

Skuespilleren Cuba Gooding Jr. (51) meldte seg torsdag til politiet, etter anklager om at han har befølt en kvinne mot hennes vilje. Han avviser påstandene.

Påtalemyndigheten i New York har tatt ut siktelse mot Oscar-vinneren, etter at det kom anklager mot ham om beføling av en kvinnes bryst i en bar på Manhattan.

Bildene viser en smilende Gooding som ankommer politiet, mens han kommer ut igjen i håndjern.

Goodings advokat Mark Heller sier at hans klient ikke vil erkjenne skyld i saken.

– Herr Gooding har ikke oppført seg upassende på noen som helst måte. Ingenting på videoen kan i det hele tatt regnes som tvetydig, sier Heller, uten å oppgi hva slags video han referer til eller innholdet i den.

Skuespilleren hadde imidlertid selv tidligere antydet det, da han avviste anklagene overfor kjendisnettstedet TMZ og sa at «ingenting skjedde».

– Jeg stoler på systemet. Det finnes et opptak som viser hva som faktisk skjedde, sa han.

TMZ publiserte klipp fra overvåkningsvideoer tatt i den aktuelle baren natt til fredag norsk tid.

Ett års strafferamme

Å beføle noen mot deres vilje er en kriminell handling som kan straffes med opptil ett års fengsel i delstaten New York.

En talsperson for politiet sier at 51-åringen, som vant Oscar-pris i 1997 for sin rolle i filmen «Jerry Maguire», meldte seg selv for politiet, men ønsker ikke å komme med ytterligere detaljer rundt anklagene.

Flere medier i USA melder at kvinnen det gjelder, hevder Gooding tok henne på brystet sent søndag kveld på et utested i Manhattan.

Goodings gjennombrudd var i storfilmen «Boyz n the Hood» i 1991, mens hans siste, store rolle som har fått mye omtale, er som OJ Simpson i TV-serien «The People vs. OJ Simpson: American Crime Story».

