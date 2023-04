ENESTE SPURV I KURVEN: Richard Storken i «Richard Storken og den mystiske juvel».

Filmanmeldelse «Richard Storken og den mystiske juvel»: En sjelden spurv

Alle fugler små de er, kommet nå tilbake.

ANIMASJONSFILM / BARNEFILM

«Richard Storken og den mystiske juvel»

Norge / Tyskland / Belgia. 6 år. Regi: Mette Tange, Benjamin Quabeck

NORSKE STEMMER: Oskar Fjeldstad-Bergheim, Haddy N’jie, Bjarte Hjelmeland, Amina Mohamud, Jonas Hoff Oftebro, Anette Hoff, Nils Ole Oftebro, Paul Ottar Haga

Richard (Oskar Fjeldstad-Bergheim), spurven som er vokst opp blant storker, har migrert til Afrika med storkemamma (Anette Hoff), storkepappa (Nils Ole Oftebro) og storkebror Max (Jonas Hoff Oftebro) for å slippe unna vinteren. (Fornuftige fugler).

Nå skal de snart nordover igjen, og Richard er veldig interessert i å bli flokkens migrasjons-lærling. Som spurv er han lillebror i mer enn én forstand (mye mindre enn alle de andre), og han overkompenserer i form av å være ambisiøs. Mye mer ambisiøs enn Max. Han vil bare chille.

SAMLET FLOKK: Kiki, Richard, Samina og Olga i «Richard Storken og den mystiske juvel».

Så blir det likevel Max som får stillingen. Richard blir sint og selvrettferdig. «Jeg trenger ikke noen flokk!», fnyser han til seg selv, uvitende om at Per Fuggeli (!) har forklart oss at – jo, det gjør vi alle, faktisk. Han stikker av. Nå kan de ha det så godt!

Eventyret han legger ut på, blir småskummelt. Men han er i alle fall akkompagnert av sine gamle venner Kiki (Bjarte Hjelmeland), undulaten som elsker dans, disco og bling, samt den muligens smått schizofrene pygméuglen Olga (Haddy N’jie, med ugjenkjennelig rabagast-røst).

Nye venner skal han også få, fremfor alle Samia (Amina Mohamud). Hun er lederen for en gruppe spurver som lever under den selvnytende Zamanos (Paul Ottar Haga) åk. Påfuglen Zamano er ute etter tittelens mystiske, muligens mytiske juvel. Han mener det er Saminas oppgave å lokalisere den for ham. Småspurvene er i praksis fanger.

SOM SKJÆRA: Richard møter en gjeng beatboxende skjærer i «Richard Storken og den mystiske juvel».

Den første filmen om Richard Storken, som kom i 2017, var en gledelig god animasjonsfilm for de helt minste: De som er for små til å få så veldig mye ut av Pixar og de litt voksnere Disney-filmene. Den var delvis norsk. Det er denne også. Og «Richard Storken og den mystiske juvel» er, vil jeg si, nesten like bra som forgjengeren.

Animasjonen er riktignok en smule stiv, ikke helt på nivået til de aller mest gjennomarbeidede tegnefilmene fra de enda større utlandene. «Storken»-folket er gode på ansiktsuttrykk og farger, men har ikke budsjett til på animere alt som skjer i bildet, hele tiden.

Det betyr i praksis ikke noe mer alvorlig enn at vi ikke ser vinden i vegetasjonen i bakgrunnen, og at vannene fuglene flyr over, ikke har krusninger på overflaten. Neppe noe barna i målgruppen vil la seg plage av.

KOOOOS: Olga, Kiki, Richard og flokken i «Richard Storken og den mystiske juvel».

De kan også innvendes at fortellingen vi blir servert, er et noe mer generisk eventyr enn den overrumplende bevegende historien vi fikk i 2017. Men ingen stor innsigelse, dét heller. Ikke all den tid måten den fortelles på, fremdeles er så overskuddspreget.

Igjen er det grunn til å berømme språkbruken i filmen. Dialog-manuset snakker ikke ned til noen, og leker seg med allitterasjon og ordspill, uten at det blir for plaprere. «Richard Storken og den mystiske juvel» oppleves som et par hakk mer oppskrudd en den første filmen. Men den er ikke så heseblesende som de svakere amerikanske animasjonsfilmene ofte blir, og er ikke like utmattende besatt av popkultur- og reklamereferanser.

Det er grunn til å dele ut en serie klapp på skuldrene til nordmennene som fremfører dialogen også. De er, som sist, sprudlende velopplagte.