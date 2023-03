OVERRUMPLET: Her har Olivia Wilde nettopp fått rettspapirene i hånden, midt under et foredrag i april i fjor. Barnefordelingssaken mot eksen Jason Sudeikis er ennå ikke avgjort.

Olivia Wilde fikk viljen mot eksen

Den bitre barnefordelingssaken mellom ekspartnerne Olivia Wilde (39) og Jason Sudeikis (48) har tatt en ny vending: sistnevnte har fått avslag på ønsket om å flytte saken fra Los Angeles til New York.

Det er TMZ som skriver at en dommer i New York har avslått Sudeikis’ ønske om at barnefordelingssaken burde gå på østkysten, ikke i California slik det opprinnelig var avtalt.

«Det er av avgjørende rettslig interesse at partenes barnefordelingssak høres i California», siterer TMZ dommeren Adele Alexis Harris på.

Ifølge TMZ skal rettssystemet i New York være strengere enn det tilsvarende i California i slike saker.

Olivia Wilde og Jason Sudeikis har to barn sammen.

Konflikten mellom Wilde og Sudeikis er ikke av ny dato. Det er nå snart ett år siden at Olivia Wilde fikk rettspapirene fra ekspartneren så å si i fanget og på direkten midt under et foredrag som hun holdt under CinemaCon.

Jason Sudeikis har senere fortalt at han visste at rettspapirene var underveis, men at han ikke ante at de ville bli overlevert slik de ble. Wilde har senere uttalt at hun syntes overleveringen av rettspapirene var aggressiv.

ROMANSERYKTER: Olivia Wilde har blitt romantisk koblet med den britiske popstjernen Harry Styles etter bruddet med Jason Sudeikis.

Ifølge rettspapirene som TMZ har fått tilgang til er Olivia Wilde fremdeles frustrert over fremgangsmåten til Jason Sudeikis. Hennes advokater skriver der at de to etter planen skulle starte samtaler hos en familieterapeut i Los Angeles i midten av januar i år.

– Jeg trodde ting hadde roet seg og at vi var i ferd med å gå videre på en mer vennlig og respektfull måte, siteres Wildes advokater på.

Og:

– I stedet oppdaget jeg – den 10. januar i år, mens jeg selv forhandlet om timeplanen for omsorgen til barna – at han fortsatte å forhandle med New York Child Support bak min rygg.

LYKKELIGERE TIDER: Jason Sudeikis og Olivia Wilde i 2019.