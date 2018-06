MEKTIG PAR: George og Amal Clooney i Cannes for halvannet år siden. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / Reuters

George og Amal Clooney donerte 100.000 dollar til flyktningbarn

Publisert: 20.06.18 22:01

FILM 2018-06-20T20:01:13Z

En rekke amerikanske stjerner har tatt til motmæle mot USAs omstridte grensepolitikk, deriblant filmstjernen George Clooney (57) og advokatkona Amal Clooney (40).

Stjerneparet, som selv er foreldre til tvillinger på ett år, har vært rystet over USAs nye «nulltoleransepolitikk» overfor alle flyktninger som de mener tar seg ulovlig inn i landet.

SISTE: Donald Trump har snudd : Her signerer han direktiv om vern av familier

Den nye grensepolitikken, som presidenten onsdag kveld sier skal opphøre , har ført til at flere barn er blitt skilt fra familiene . Barn helt nede i tre måneders alder er blitt fraktet tvers over hele USA for å plasseres i fosterhjem og mottak, mens foreldrene er satt i varetekt.

– En gang i fremtiden vil barna våre spørre oss: «Er det sant? Tok virkelig vår nasjon babyer bort fra foreldrene og satte dem i interneringsleirer?» Og når vi svarer «ja», vil de spørre oss om hva vi gjorde for å forhindre det. Hva vi sa. Hva vi mente, sier George og Amal Clooney til bladet People .

Trump kritiseres for å splitte familier : Fortsetter å skylde på Demokratene

– Vi kan ikke forandre administrasjonens politikk, men vi kan hjelpe med å forsvare dens ofre, forklarer de og blar opp 100.000 dollar, over 800.000 norske kroner, til Young Center for Immigrant Children’s Rights.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En sjelden åpenhjertig Amal : – Jeg klarte ikke å sove uten ham

Hollywood-veteranen og kona – sistnevnte en anerkjent menneskerettighetsadvokat – opprettet for en tid tilbake The Clooney Foundation. Også tidligere har paret donert store summer til ulike formål .

Tilbakeblikk : Blar opp millioner mot hat

Også filmstjernen Kevin Costner (63) har fordømt landets politikk.

– Jeg kjenner ikke igjen USA akkurat nå. Det krever et høyt nivå av medfølelse, empati og intelligens å finne veien ut av denne situasjonen, uttalte han til The View tirsdag.

Talkshow-stjernen Ellen DeGeneres (60) har meldt på Twitter:

«Jeg bryr meg ikke om hvilken politikk du står for, vi kan ikke være et land som skiller barn fra foreldrene. Gjør noe nå. »

Rocker Bruce Springsteen uttalte på scenen på Broadway i New York tirsdag at han mener Trump-administrasjonen er «umenneskelig».

– På de siste 146 konsertene har jeg spilt stort sett de samme låtene. I kveld kreves det noe annet, sa han ifølge The Guardian før han fremførte protestlåten «The Ghost of Tom Joad», som handler om nød og fattigdom.

CNN melder at ansatte i TV-showene «One Day At A Time» og «Vida» har gått sammen om å posere på bilder, der de holder plakater med tekster som: «Det er ikke ulovlig å søke om asyl», «Hold familier samlet» og «Få slutt på familiesplittelse».

Advokat Michael Avenatti representerer over 50 mødre som er blitt fratatt barn på grensen til USA. Han har beskrevet det som har skjedd de siste ukene, som «ondskap av episke dimensjoner» .

Den nye grensepraksisen har vakt enorm oppsikt. Trump kritiserte onsdag pressen for å ikke nevne rikets sikkerhet i dekningen av den ulovlige innvandringen. Han mener lovene på feltet ikke holder mål.

– Det er demokratenes feil, de vil ikke gi oss de nødvendige stemmene for å få gjennom god migrasjonslovgivning. De vil ha åpne grenser, noe som fører til grusom kriminalitet. Republikanere ønsker sikkerhet. Men jeg jobber med noe – det slutter aldri, skrev presidenten på Twitter .

– Trump-æraen

– Vi vil ikke la dette landet bli invadert. Vi vil ikke la oss skremme på flukt. Vi vil ikke kapitulere for lovløshet. Dette er ikke «business as usual», dette er Trump-æraen, uttalte justisminister Jeff Sessions (71) i mai, samtidig som han lovet å ta barna fra «ulovlige innvandrere» .

Både nåværende førstedame Melania Trump (48) og tidligere førstedame Laura Bush (71) har kommet med kritikk mot familieseparasjonene. Sistnevnte har omtalt situasjonen som «umoralsk og hjerteskjærende ».