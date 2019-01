STJERNEPAR: Kelly Preston og John Travolta på Gotti-premiere i New York i fjor sommer. Foto: Charles Sykes / AP

John Travolta og kona Kelly Preston kan vinne verstingpriser

John Travoltas «Gotti» stiller med seks vinnersjanser til den tvilsomme hederen «Årets filmverstinger».

I år som tidligere år kunngjorde Raspberry Awards, eller The Razzies – som den heter på folkemunne, nominasjonslisten sin dagen før Oscar -akademiet roper opp sine.

Filmbiografi om John Gotti, med John Travolta i hovedrollen, kan i likhet med tre andre filmer («Holmes & Watson», «Happytime Murders» og «Death of a Nation»), «smykke seg» med hele seks nominasjoner. Blant annet er «Gotti» nominert til dårligste film, melder USA Today .

John Travolta kan også vinne for verste mannlige skuespiller. Skal han vinne, må han slå blant andre president Donald Trump («Death of a Nation») og Johnny Depp («Sherlock Gnomes»). Også Travoltas kone, Kelly Preston kan bli versting for sin innsats i «Gotti».

USAs førstedame Melania Trump er nominert til verste kvinnelige birolle i «Fahrenheit 11/9». Helen Mirren, tidligere belønnet med Oscar, kan vinne for verste kvinnelige hovedrolle – i «Robin Hood».

Vinnerne kunngjøres lørdag 23. februar – dagen før Oscar-udetelingen. I år er det 39. gang The Razzies lar verstingprisene drysse over stjernene. I fjor var det «The Emoji Movie» med Tom Cruise som ble kåret til den verste filmen . Det var ikke første gangen Cruise tok hjem en «Razzie». For 13 år siden gjorde han storeslem.

Her er alle de nominerte til The Razzies:

Verste film:

«Gotti»

«The Happytime Murders»

«Holmes & Watson»

«Robin Hood»

«Winchester»

Verste kvinnelige skuespiller:

Jennifer Garner, «Peppermint»

Amber Heard, «London Fields»

Melissa McCarthy, «The Happytime Murders» og «Life of the Party»

Helen Mirren, «Winchester»

Amanda Seyfried, «The Clapper»

Verste mannlige skuespiller:

Johnny Depp (stemme), «Sherlock Gnomes»

Will Ferrell, «Holmes & Watson»

John Travolta, «Gotti»

Donald J. Trump (as himself), "Death of a Nation" and "Fahrenheit 11/9"

Bruce Willis, «Death Wish»

Verste mannlige birolle:

Jamie Foxx, «Robin Hood»

Ludacris (voice), «Show Dogs»

Joel McHale, «Happytime Murders»

John C. Reilly, «Holmes & Watson»

Justice Smith, «Jurassic World: Fallen Kingdom»

Verste kvinnelige birolle:

Kellyanne Conway (som seg selv), «Fahrenheit 11/9»

Marcia Gay Harden, «Fifty Shades Freed»

Kelly Preston, «Gotti»

Jaz Sinclair, «Slender Man»

Melania Trump (som seg selv), «Fahrenheit 11/9»

Verste filmkombinasjon:

«Hvem det enn måtte være av skuespillere eller dukker (særlig i vemmelige sexscener)» i «Happytime Murders»

«Johnny Depp og hans dalende filmkarriere», «Sherlock Gnomes»

«Will Ferrell og John C. Reilly (forsøpler to av litteraturens mest elskede karakterer)», «Holmes & Watson»

«Kelly Preston og John Travolta», «Gotti»

«Donald J. Trump og hans evige smålighet», «"Death of a Nation» og «Fahrenheit 11/9»

Verste gjenskaping, oppfølger eller «ripoff»:

«Death of a Nation» (gjenskaping av «Hillary’s America»)

«Death Wish»

«Holmes & Watson»

«The Meg» (ripoff av «Jaws»)

«Robin Hood»

Verste regissør:

Etan Cohen, «Holmes & Watson»

Kevin Connolly, «Gotti»

James Foley, «Fifty Shades Freed»

Brian Henson, «Happytime Murders»

The Spierig Brothers (Michael og Peter), «Winchester»

Verste filmmanus:

«Death of a Nation»

«Fifty Shades Freed»

«Gotti»

«Happytime Murders»

«Winchester»