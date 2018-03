PENGEMASKIN: IMAX-salen på nye Odeon kino kan dra inn solid med penger på en god dag med full sal.

Kan dra inn nesten to millioner kroner på én kinosal på fem dager

Publisert: 30.03.18 10:57

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-03-30T08:57:15Z

På hovedstadens nye kino kan du bla opp 265 kroner for den dyreste billetten hvis du vil. Med fulle saler en arbeidsuke nærmer de potensielle inntektene seg to millioner kroner for én sal.

SF Kino Odeon åpnet i Oslo i forrige uke, som den eneste kinoen som tilbyr en IMAX-sal i landet. En vanlig billett i den salen koster 225 kroner. Men det er mulig å betale mer hvis du vil. En VIP-billett i salen koster 265 kroner, og rundt 40 slike billetter er tilgjengelig på hver visning, får VG opplyst.

Ifølge kommersiell direktør Jon Einar Sivertsen er det disse billettene som selges først.

– Hva får man så for 265 kroner på Odeon?

– Den beste kinoopplevelsen som er å tilby, sier Sivertsen.

– En god lenestol med eget bord, og best plassering. Og så får du samme lyd og bilde som de andre i salen, som er det beste. Det er det beste både hva gjelder sittekomfort og sal.

Bakgrunn : Kinotopp: Publikum vil ikke ha billigere billetter

Kinoentusiast og redaktør for Montages.no Lars Ole Kristiansen tilbringer mye tid i kinomørket. Han er fornøyd med å ha fått et nytt kinosenter i hovedstaden, men rynker på nesen av prisene.

– Jeg kommer definitivt til å benytte meg av tilbudet på enkelte filmer som fortjener denne typen fremvisning, men å måtte betale rundt to hundre og femti kroner for en kinobillett, det blir for drøyt. Da nærmer vi oss prisen det koster å gå på konsert. For familier vil det, hvis det er snakk om to voksne og to barn, koste tusen kroner å se film på denne måten – ekskludert de overprisede sukkervarene i kiosken!

Påskens store kinopremiere er «Ready Player One». VGs anmeldelse: Popkulturell rapsody

Et grovt anslag VG har gjort viser at med full IMAX-sal på hver visning kan kinoen håve inn nær 1,9 millioner kroner bare på fem arbeidsdager, VIP-billetter ikke inkludert. I tillegg kommer inntektene fra alle de 13 andre salene på kinosenteret.

– Ganske mye penger på kort tid. Hva går det til, Sivertsen?

– Det går til filmprodusenten, store deler (filmleien kinoen betaler til filmdistributøren, journ.anm). Så til IMAX, for utstyr og lisens. Så skal Norsk Filminstitutt ha 2,5 prosent avgift. Så går det selvsagt til å betale de ansatte, husleie og nedbetaling av investeringene vi har gjort.

– Så det er ikke noe butikk dette?

– Hvis du fyller alle salene til en hver tid, blir det butikk. Men det krever ganske høy dekning. Men vi tjener ikke relativt sett noe mer på en IMAX-billett i Oslo enn vi gjør på en 150 kroners billett på Lillestrøm, sier han.

Her er noen av de andre landets kinoers dyreste billetter:

Bergen kino: 160 kroner (komfortsal)

Tromsø kino: 135 kroner (3D-film over to timer)

Trondheim kino: 170 kr (3D-film i luksussal)

Oslo kino: 215 kroner («Gullrekka» Colosseum, lørdag 3D)

Kristiansand kino: 150 kr, (3D helg)

Fredrikstad kino: 150 kr (Noen få ganger i året på store filmer i 3D, i følge kinosjef Jørgen Søderberg Jansen)

Denne artikkelen handler om Film

Kino