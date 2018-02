SAMMEN MED SALANDER: Synnøve Macody Lund. Foto: ANNEMOR LARSEN

Synnøve Macody Lund i amerikansk Lisbeth Salander-film

Publisert: 06.02.18 23:31

FILM 2018-02-06T22:31:01Z

Har rolle i oppfølger til remake av «The Girl With The Dragon Tattoo».

Drøye seks år etter ovennevnte film er oppfølgeren «The Girl In The Spider’s Web» under innspilling i Berlin og Stockholm.

Blant skuespillerne finner vi norske Synnøve Macody Lund (41). Det melder Variety .

– Jeg kan bekrefte at jeg har en rolle i filmen og er superhappy for det. Jeg er i Berlin på innspillingen nå, sier Macody Lund til Filter , som først omtalte saken i norsk presse.

«The Girl With The Dragon Tattoo» var basert på Stieg Larson-boken «Menn som hater kvinner». «The Girl In The Spider’s Web» er basert på den fjerde boken i serien om Lisbeth Salander: «Det som ikke dreper oss», forfattet av David Lagercrantz.

Claire Foy, kjent fra Netflix-suksessen «The Crown», har rollen som Salander, og tar dermed over stafettpinnen fra Rooney Mara – som fulgte i Noomi Rapaces fotspor fra de svenske filmsuksessene i 2009.

Synnøve Macody Lund har blant annet figurert i «Hodejegerne» og TV-seriene «Frikjent» og «Black Widow».

I 2017 hadde hun hovedrollen i grøsseren «Hjemsøkt».

«The Girl In The Spider’s Web» har premiere i november.