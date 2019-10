AVVISER ANKLAGER: James Franco benekter at han skal ha misbrukt håpefulle kvinnelige skuespillere og svarer med at han vil kreve erstatning fra anklagerne. Foto: VALERIE MACON / AFP

James Franco saksøkt etter grove anklager

To kvinner saksøkte torsdag den Oscar-nominerte 41 åringen for å ha lurt og utnyttet dem til å delta i innspilling av grove sexscener på hans såkalte «filmskole».

Det er Reuters som melder dette fredag morgen. Både New York Times og The Guardian har også omtalt saken.

Det er de to kvinnelige skuespillerne, Sarah Tither-Kaplan og Toni Gaal, som har anlagt et sivilt søksmål mot Franco som for tiden er aktuell i HBO-serien «The Deuce». De to anklager han for å ha utnyttet dem og andre unge kvinner til å prøve for – og være med på innspillingen av til dels grove sexscener. Dette skal ha skjedd i regi av hans nå nedlagte «filmskole» og under dekke av at det ville være karrierefremmende for de unge kvinnene.

Francos advokat, Michael Plonsker, sier i en uttalelse at hans klient ikke har mottatt søksmålet.

– James vil både avvise søksmålet – og han kommer også til å kreve oppreisning og erstatning fra saksøkerne og deres advokater for disse sjofle anklagene, sier Plonsker videre.

I søksmålet heter det at Tither-Kaplan og Gaaln i 2014 ble tatt opp på Francos «filmskole». Her heter det at Franco og hans kolleger lokket dem med muligheter til å få engasjementer innenfor film- og TV-bransjen.

– De måtte til og med betale for å bli utnyttet av Franco, heter det videre i søksmålet hvor det også blir vist til at de kvinnelige elevene ved ble bedt om å betale en sum tilsvarende 7500 kroner for å delta i en «sex scenes master class».

Også to andre skuespillere, Violet Paley og Sarah Tither-Kaplan som er en av dem som nå har saksøkt Franco, tvitret den gang om opplevelser av det de hevdet var upassende oppførsel fra Francos side, ifølge Entertainment Tonight.

– Har jeg gjort noe galt, vil jeg fikse det, uttalte James Franco den gang.

