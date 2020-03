GIKK BORT: Janne Tyldum, her sammen med eks-mannenn Morten Tyldum i 2014, er død. Foto: Janne Møller-Hansen

Janne Tyldum er død

Filmprodusenten Janne Tyldum er gått bort, bare 49 år gammel.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er hennes egen datter, Jeanette Tyldum, som kommer med det triste budskapet på Facebook.

Janne Tyldum var tidligere gift med den Oscar-nominerte regissøren Morten Tyldum (52) som i 2014 ble nominert til den gjeve filmprisen for sin regi av «The Imitation Game».

Helt frem til paret skilte lag i fjor, var Janne Tyldum en sterk støttespiller for Morten Tyldums karriere. De startet også selskapet Norse Code etter suksessen med «The Imitation Game», men dette ble avviklet i oktober i fjor.

– Hun betyr alt. Vi er et team. Jeg står oppført som regissør, men vi er sammen om alt, vi leser manus sammen og vi diskuterer rollebesetning, sa Morten Tyldum til VG under filmfestivalen i Toronto i 2014.

«Nå forsøker vi å navigere oss gjennom alle kolliderende følelser, praktiske gjøremål og prøver å normalisere dagene. Setter likevel stor pris på alle varme tanker og ord vi har fått», skriver datteren Jeanette på Facebook og avslutter med et hjerte.

Jeanette Tyldum er kjent med at VG omtaler Facebook-innlegget hennes.

«The Imitation Game» fikk ingen Oscar for beste regi i 2014, men Graham Moore fikk statuetten for beste tilrettelagte manus, noe som gledet Janne Tyldum svært mye.

– Det var akkurat som om alles nakkehår reiste seg, og det gikk et sug gjennom hele salen. Man følte virkelig at det kom rett fra hjertet. Etterpå sto vi i en stor gruppe og gråt, og han var veldig emosjonell. Det var ekstremt heftig – en følelsesmessig berg- og dalbane. Hele kvelden var verdt det på grunn av Graham. Vi har vunnet. Og vi har noe å strekke oss etter, sa Janne Tyldum til VG etter Oscar-natten.

Janne Tyldum hadde en unorsk stil når hun gikk opp den røde løperen med sin eksmann. Hun tok gjerne ordet da mannen ble intervjuet, noe som førte til at hun ble parodiert her hjemme.

– At jeg er tydelig og litt ukontrollerbar er skummelt for folk. Jeg passer ikke stereotypien på en Hollywood-frue og her i L.A. lever vi jo i stereotypiland, sa hun i et intervju med magasinet Kamille i 2015.

Janne Tyldum etterlater seg en sønn som hun har med Morten Tyldum og to voksne døtre fra et tidligere forhold.

Publisert: 03.03.20 kl. 11:13

