Fem dokumentarer du kommer til å smile av

Norge er inne i en helt spesiell periode, og mange kjenner nok på behovet for å få tankene over på andre ting enn sykdom og smittevern. Derfor har vi samlet fem morsomme og underholdende dokumentarer du kan se her på VG+, samtidig som du gjør samfunnet en tjeneste ved å holde deg hjemme.

Nå nettopp

Logg inn for å se «Who Let the Dogs Out», «The Banksy Job», «Dumb: The Story of Big Brother Magazine», «Bilfellen» og «Tickled».

VG har kun rettigheter til å vise filmene i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet.

Fra andre aviser