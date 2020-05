DEPP-STØTTE: Vanessa Paradis (t.v.) og Winona Ryder stiller begge opp for Johnny Depp. Foto: AP

Johnny Depps ekser forsvarer ham i retten

Både Vanessa Paradis (47) og Winona Ryder (48) har levert skriftlige vitnemål i saken mot avisen som stemplet Johnny Depp (56) som konemishandler.

Mens Depp fortsatt ligger i bitter rettsstrid med ekskona Amber Heard (34) hjemme i USA, kjemper Hollywood-stjernen samtidig mot britiske aviser.

Depp har gått til sak mot Dan Wootton, sjefredaktør i The Sun, og moderbedriften News Group Newspaper. Filmskuespilleren krever oppreisning for at avisen i april 2018 refererte til ham som «konebanker».

Amber Heard var gift med Depp fra 2015–2017. Mens hun tviholder på anklagene om at eksmannen mishandlet henne, trekkes ekskjærestene nå inn som formelle troverdighetsvitner til Depps fordel.

Både Vanessa Paradis, som Depp har to barn sammen med, og hans enda tidligere flamme – Winona Ryder – forsikrer at de aldri opplevde Depp som voldelig ifølge Deadline.

BETENT: Amber Heard og Johnny Depp var gift i to år. Her på en premiere i 2016. Foto: SUZANNE PLUNKETT / REUTERS

Under en høring i High Court i London onsdag denne uken, la Depps advokater ifølge Dealine frem skriftlige erklæringer fra begge de to kvinnene.

Franske Vanessa Paradis, modell og sanger, skriver blant annet at hun har kjent Depp i 25 år.

«Vi var et par i 14 år og har oppdratt våre to barn i fellesskap. I alle disse årene har jeg kun opplevd Johnny som snill, oppmerksom og en sjenerøs ikke-voldelig person og pappa».

Filmstjernen Winona Ryder var kjæreste med Depp på 90-tallet.

«Jeg kan ikke fatte Heards beskyldninger. Han var aldri noensinne voldelig mot meg», bedyrer hun ifølge Deadline.

Ifølge en rekke medier, som The Blast og Calgary Herald, hevder Depp i tillegg at britiske tabloidaviser i lang tid har hacket telefonen hans og på den måten fått tilgang til lydopptak av private samtaler.

På nyåret i år presenterte flere nettsteder det som angivelig er opptak av heftige diskusjoner mellom Depp og Heard. Hverken Depp eller Heard har kommentert opptakene, og det er heller ikke kjent om denne angivelige lekkasjen har sammenheng med søksmålet.

Opprinnelig skulle rettssaken i England startet i mars, men den er blitt utsatt som følge av coronapandemien. I stedet er det satt av tre uker i Royal Courts of Justice fra 7. juli.

Planen er at Depp selv skal være til stede gjennom hele rettssaken.

