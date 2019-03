HENRYKT: Many Moore var i ekstase under seremonien i Hollywood. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Gammel «flamme» overrasket Mandy Moore

17 år etter at de rørte kinopublikum til tårer i «A Walk To Remember», ble Mandy Moore (34) og Shane West (40) gjenforent i Hollywood.

Nå nettopp







Mandy Moores ferske ektemann Taylor Goldsmith (33) var også til stede da hun ble hedret med den prestisjefylte stjernen på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles mandag – men det var filmstjernens gamle og nye filmromanser som ble viet mest oppmerksomhet.

Goldsmith måtte finne seg i å stå i skyggen til særlig Shane West, Moores lidenskapelige kjærlighet i «A Walk To Remember», filmen som ble hennes store gjennombrudd i 2002.

Kjærlighetshistorien på lerretet fikk en særdeles tragisk slutt, men da de to møttes igjen på stjerneseremonien, var det bare fest og glede, skriver USA Today.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STJERNELAG: Regissør Adam Shankman, Mandy Moore og Shane West.

West sjarmerte Moore med å overrekke henne et gammelt bilde av de to på filmsettet for 17 år siden.

– Vu kunne ikke vært mer forskjellige da vi møttes første gang. Jeg var en garage-punk-musiker med eyeliner, mens du allerede var en anerkjent popstjerne. Jeg prøvde å få deg til å lytte til The Clash og Ramones, det var du ikke interessert i. Du holdt deg til Fleetwood Mac, sa han til sin tidligere kollega.

Moores eksmann i hardt vær: Musikalske partnere vender ham ryggen

Moore på sin side var klinkende klar i sin tale – «A Walk To Remember» var en milepæl i hennes liv.

– En karriere formes av så mange ting, og for meg er det to monumentale prosjekter som både representerer hvor jeg startet, og hvor jeg befinner meg i dag, sa hun og siktet til både den gamle tårepersen og den nye TV-serien «This Is Us», som hun har spilt i de siste tre årene.

– Det trengs bare én person for å se gnisten i deg, en som ser deg på en måte du kanskje ikke klarer selv, og som gir deg muligheten til å overskride de forventningene verden har – eller ikke har – til deg. Og det kan forandre hele kursen for både livet og karrieren, sa en engasjert Moore på talerstolen.

Hun fremhevet deretter Shane West spesielt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MINNER; Shane West overrakte Mandy Moore et gammelt bilde av de to. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Når Moore tenker tilbake på filminnspillingen, hennes første hovedrolle på lerretet, står nemlig West i en særstilling.

– Min stakkars, søte motspiller Shane, som lærte meg det mest elementære ved filmskuespill, som hvordan og når jeg skulle fremføre mine replikker. Han var så utrolig tålmodig, snill og svært talentfull. Ærlig talt – det var ingen av oss som kunne spådd hvor populær filmen skulle bli, og hvor mange generasjoner som skulle komme til å elske den. «A Walk To Remember» vil for alltid ha en helt spesiell plass i hjertet mitt, sa den amerikanske stjernen.

VG intervjuet «A Walk To Remember»-forfatteren: – All kjærlighet må ende i tragedie

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STOLT: Mandy Moore kan skilte med 20 år i rampelyset – og nå sin egen stjerne. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

West, som de siste årene har spilt i serien «Gotham», uttalte nylig i et intervju med E! at Moore var en fenomenal motspiller.

– Hun var min beste venn under innspillingen. Ingen av oss hadde opplevd en sånn suksess før det. «A Walk To Remember» vil nok alltid være et av mine favorittminner.

Også «A Walk To Remember»-regissør Adam Shankman (51) og mange i staben til «This Is Us» var på plass for å feire Moore, deriblant regissør Dan Fogelman (43).

(Artikkelen fortsetter under bildet)

«EKTEMANN»: Milo Ventimiglia og Mandy Moore spiller par på TV. Han var selvskreven gjest. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Milo Ventimiglia (41), som spiller ektemannen til Moores rollefigur i serien, poserte arm i arm med Moore. På plass var også Justin Hartley (42), som til tross for at han i virkeligheten er eldre enn Moore, spiller hennes sønn på TV (man må følge med på serien for å forstå hvorfor).

Sterling K. Brown (42), som også står på rollelisten var den som hadde æren av å løfte Moore opp og bære henne frem og legge henne ned på hennes nye utmerkelse på Hollywood Boulevard.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EKTEMANNEN: Mandy Moore og musiker Taylor Goldsmith (t.v.). Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Moore var bare 15 år da hun debuterte som plateartist i 1999. Hun sang også deler av filmmusikken i «A Walk To Remember» (artikkelen fortsetter under musikkvideoen):

Den siste tiden har Moore figurert i spaltene, om enn noe ufrivillig, i forbindelse med skandalen rundt eksmannen, rocker Ryan Adams. Adams (44), som Moore var gift med fra 2009–2016, anklages for seksuelle overgrep av en rekke kvinner.

Hun nevnte ikke eksmannens navn på seremonien, men sa i sin tale at hun den siste tiden har «funnet seg selv».

– Jeg har selv tatt makten, og endelig begynner jeg å forstå hvem jeg er og står opp for det. Jeg føler meg veldig heldig.

At Moore nå er udødeliggjort på Walk of Fame er et resultat av en iherdig kampanje i regi av hennes tilhengere. Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter. Bare 15–20 av disse ender opp med stjerne.

Den første stjernen ble støpt i sement i 1961. Moores stjerne er nummer 2658 i rekken.

TOK GREP: Sterling K. Brown bar Mandy Moore frem til stjernen på den ærverdige Hollywood-gaten. Bak til venstre ser vi Justin Hartley. Foto: VALERIE MACON / AFP

26.03.19 11:01