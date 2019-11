AKTUELL: Coster-Waldau er aktuell i tre danske filmer fremover. Her er han på filmfestivalen i Zürich i oktober. Foto: ENNIO LEANZA / KEYSTONE / EPA

Nikolaj Coster-Waldau spilte inn film i Norge

Den danske «Game of Thrones»-stjernen forteller at han regner huset i Los Angeles som en slags pensjonsordning.

Nå nettopp







Coster-Waldau (49) har hatt stor suksess internasjonalt de siste årene og har spilt i flere Hollywoodfilmer i tillegg til storserien «Game of Thrones». Tirsdag var han i København i anledning premiere på en av sine nye danske filmer, «Selvmordsturisten», som også Tuva Novotny spiller i.

les også Ny TV-rolle for «Game of Thrones»-stjernen Nikolaj Coster-Waldau

– Det har vært fantastisk. Vi filmet også i Norge på toppen av et fjell, og så var vi i Berlin. «Selvmordsturisten» foregår i Danmark, men det var viktig at det ikke føltes ut som vi var et spesifikt sted. Så vi har vært mange forskjellige steder. Det var en fantastisk tur vi var på – veldig krevende, men god, sier skuespilleren til EkstraBladet.

Han kom med kona Nukaaka Coster-Waldau, datteren Fillippa og hennes kjæreste på premieren. Familien har dansk base i Kongens Lyngby, men bor for det meste i Los Angeles.

les også Nikolaj Coster – Waldau om økonomien etter «GoT»: – Dødsfett å bli gjeldfri

– Det er fint å være hjemme. Jeg har jo aldri flyttet fra Danmark, så jeg har aldri vært ordentlig borte, sier han smilende til avisen.

Da journalisten spør om huset i Los Angeles er base når han jobber der, svarer han:

KONA: Nikolaj og Nukaaka Coster-Waldau på Emmy-utdelingen i Los Angeles i september i fjor. Foto: KYLE GRILLOT / REUTERS

– Ja, noe i den stil. Ting forandrer seg jo hele tiden – hva man skal og hva man ikke skal. Nå har vi det, og det er veldig bra. Jeg har ikke pensjonsordning, så det er min pensjonsordning.

I april snakket dansken med Euroman om hvor fett det var å ha fått nedbetalt gjelden sin etter sesong fire eller fem av «Game of Thrones»

Publisert: 15.11.19 kl. 16:28







Mer om