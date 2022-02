«Lightyear»-trailer røper nye navn

I Pixars første avlegger-film, «Lightyear», får vi se noen av figurene kjent fra «Toy Story», men også noen helt nye.

Den offisielle traileren som kom tirsdag kveld, viser som ventet den «menneskelige» versjonen av Buzz Lightyear.

Figuren har tidligere skapt kontrovers fordi enkelte fans av den opprinnelige «Toy Story»-franchisen reagerte på at denne varianten av Buzz blant annet hadde hår og så mer ut som et menneske enn en actionfigur.

Denne nye animerte filmen som har planlagt norgespremiere 17. juni, er ment å være filmen «Toy Story»-Andy ser som gjør at han ønsker seg Buzz Lightyear-figur til bursdagen – Buzz’ opprinnelseshistorie.

– Jeg hadde lyst til å se den filmen, og nå får jeg lov til å lage den, sier regissør Angus MacLane i en pressemelding.

Captain America som Buzz

Fra før vet vi at Chris Evans, tidligere kjent som Captain America, er stemmen til Buzz. Uzo Aduba og James Brolin låner stemmene sine til andre vesener.

DEN GANG: Buzz slik han så ut i «Toy Story 2» i 1999.

Tirsdag kom ifølge The Wrap nyheten om at Taika Waititi, Keke Palmer og Dale Soules spiller romvoktere i filmen – og at den Oscar-vinnende komponisten Michael Giacchino står for musikken. Han har tidligere laget musikken til «Up» og «Spider-Man: No Way Home».

Som kjent er Buzz Lightyear i «Toy Story» en actionfigur med et navn inspirert av virkelighetens astronaut Buzz Aldrin som var den andre personen i verden til å gå på månen. «Toy Story»-Buzz tror han er en virkelig romvokter på oppdrag i galaksen og i kamp mot onde Zurg. Nå skal vi få vite hva som skjedde med den egentlige Buzz.

I traileren ser vi flere massive roboter, og omrisset av en gigantisk figur som minner om tegningene av Zurg i originalen. The Wrap tipper at James Brolin har stemmen til Zurg, men vi hører den ikke i traileren. Screen Rant mener figuren i traileren er en redesignet Zurg.

En annen figur som avsløres i mer detalj, er katteroboten Sox. Sox ser ut til å bli Buzz’ personlige assistent som også hjelper ham med å sovne.

Ellers ser vi mer av det vi så i teaser-klippet som kom i oktober: glimt av romvesener, teknologien på kontrollsenteret, Buzz’ romskip og bruken av David Bowies låt «Starman».

Så langt vet vi ikke om «Lightyear» kommer på kino først, eller vil bli lansert på Disney+ samtidig.

