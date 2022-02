STUNTS: Gamle triks blir nye i «Jackass Forever».

«Jackass Forever» slår «Spider-Man»

I USA har «Jackass Forever» kuppet kinotoppen foran «Spider-Man: No Way Home».

Av Ingvill Dybfest Dahl

«Spider-Man: No Way Home» har beholdt førsteplassen i seks av de siste åtte ukene, men denne helgen var det den fjerde «Jackass»-filmen som kuppet kinotronen i USA.

Variety skriver at kinotoppen kanskje viser at amerikanerne er desperate etter en latter etter to år med pandemi.

Johnny Knoxville, Steve-O og Wee Man er blant de kjente ansiktene som var med på å sikre 23,5 millioner dollar i kinokassen i USA. Ifølge Variety er «Jackass Forever» også den første komedien som når førsteplassen siden august 2019. Den har også fått overraskende gode anmeldelser med 85 prosent på kritikerdatabasen Rotten Tomatoes.

TAR TYREN VED HORNENE: Johnny Knoxville i et ublidt møte med en okse.

Filmen fikk 4 på terningen i VG, som skrev: «Det handler mye om avføring, og enda mer om stump vold mot penis og pung. Én mann drikker grisesæd, en annen blir lenket fast i en elektrisk stol og innsmurt i honning. Noen legger laks i skrittet hans, og så slippes bjørnen løs.»

I Norge hadde «Jackass Forever» premiere 4. februar og ligger på annenplass på kinotoppen, men langt bak «Spider-Man» på første. I helgen så 54.789 «Spider-Man», mens 16.030 så «Jackass». Totalt har 441.262 løst billett til utsatte «Spider-Man: No Way Home» i Norge. Den satte rekord i forhåndssalg og kan være på vei mot nye rekorder både her og andre steder:

SUSER VIDERE: «Spider-Man» vil ifølge Film & Kino runde 500.000 solgte billetter i løpet av uken.

Hollywood Reporter har varslet at «Spider-Man» er på vei til å spille inn mer penger i USA enn det «Avatar» gjorde. De anslår at den nyeste Marvel-filmen passerer «Avatar» onsdag og dermed blir den tredje mest innbringende filmen i historien (bak «Star Wars: The Force Awakens» og «Avengers: Endgame»), justert for inflasjon. Globalt kan ikke edderkoppmannen slå «Avatar».

