Johnny Depp i vitneboksen: − Aldri slått en kvinne i mitt liv

Skuespilleren sier at han aldri har slått verken sin ekskone Amber Heard eller noen andre kvinner.

Depp (58) vitner i skrivende stund i Fairfax County Circuit Courthouse i Virginia, i rettssaken hvor han har saksøkt Heard (35) for 50 millioner dollar, fordi han mener hun har løyet om at han har mishandlet henne fysisk.

Heard, også hun skuespiller, har gått til motsøksmål og krever 100 millioner dollar for ærekrenkelse og for det hun mener er en svertekampanje fra Depps side.

– For omtrent seks år siden kom Heard med noen fryktelige og opprørende kriminelle påstander mot meg som ikke var sanne. Det var et stort sjokk. Jeg har aldri slått Heard. Jeg har aldri slått en kvinne i mitt liv, var noe av det første Depp sa da han entret vitneboksen i 20-tiden norsk tid.

– Diabolsk

Depp snakker mye om at han har behov for å stå opp for sine barn.

– Jeg syntes det var diabolsk at mine barn måtte gå på skolen, hvor venner konfronterte dem med et People Magazine hvor Heard stilte med et blåmerke i ansiktet, sier han.

Skuespilleren forteller at han oppfattet Heard som «for god til å være sann» da de møttes.

– Hun var oppmerksom, kjærlig, smart, hun var snill, morsom. Hun var forståelsesfull, og vi hadde mange ting til felles. Bluesmusikk, litteratur og sånne ting. Så det første året, halvannet året, var det kjempefint.

I RETTEN: Johnny Depp og Amber Heard.

58-åringen uttrykker behov for å renvaske navnet sitt.

– Jeg vil også at mine barn skal slippe å lese disse usanne tingene om sin far, sier Depp, som snakker lavt og rolig i rettssalen, og stotrer en del.

– Sannheten er mitt mål. Det er det eneste jeg er interessert i, erklærer han.

– Som en far som oppdrar barn, var det viktig for meg å skjerme mine barn så mye som mulig. Jeg ville ikke at de skulle oppleve sin far, eller sin mor for den del, som nyheter, med horder av paparazzi rundt seg.

Depp beskriver seg selv som privat og påpeker at han opplever det veldig eksponerende å vitne foran «alle» på denne måten – og sier at det sikkert også oppleves slik for Heard.

– Det hadde ikke trengt å være slik, sier han.

– Jeg kan ikke si jeg er flau, for jeg vet at jeg gjør det rette.

I 2020 saksøkte Depp den britiske avisen The Sun fordi de kalte ham «konebanker» i en artikkel i 2018.

Der skrev The Sun at de hadde sett overveldende bevis for at Depp angrep Heard mens de var sammen.

I den rettssaken fikk avisen medhold.