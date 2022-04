I HARDT VÆR: Cuba Gooding Jr., her i retten i New York i januar 2020.

Cuba Gooding Jr. innrømmet skyld i retten

Filmstjernen Cuba Gooding Jr. (54) innrømmet onsdag skyld på ett tiltalepunkt i anklagene om beføling av kvinner.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Gooding Jr. er tiltalt på seks punkter om mindre seksuell forseelse for å ha befølt tre kvinner under ulike anledninger i 2018 og 2019. Den Oscar-belønnede skuespilleren ble arrestert første gang i juni 2019 etter å ha meldt seg selv for politiet.

AP melder at «Jerry Maguire»-skuespilleren i retten på Manhattan i New York innrømmet skyld på ett av punktene i retten på Manhattan onsdag.

Gooding Jr. har tidligere nektet skyld i alle anklagene.

Fox News skrev allerede før onsdagens rettsmøte at Gooding Jr. og hans forsvarsapparat hadde en plan klar om at filmstjernen skulle innrømme delvis skyld for på den måten prøve å unngå rettssak.

Rettssaken er blitt utsatt gjentatte ganger på grunn av pandemien.

Å beføle noen mot deres vilje, er en kriminell handling som kan straffes med opptil ett års fengsel i delstaten New York. Påtalemyndigheten har kjøet hardt på at skuespilleren var klar over at kvinnene motsatte seg handlingene hans.

Ifølge New York Post har over 20 kvinner anklaget stjernen for beføling og annen form for uønsket seksuell oppmerksomhet, men det var altså tre kvinners historier som endte i rettsprosess.

54-åringens karriere har stagnert som følge av saken. Han har også byttet advokater siden nyheten om pågripelsen ble kjent.

Gooding Jr. har forsøkt å få saken forkastet i rettssystemet, uten hell.