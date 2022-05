NEKTER FOR Å HA VÆRT VOLDELIG: Johnny Depp under sin forklaring i rettssaken mot ekskona Amber Heard 25. mai.

Johnny Depp om Amber Heards anklager: − Galskap

Skuespiller Johnny Depp (58) opprettholdt onsdag sin forklaring om at han ikke har vært voldelig mot ekskona Amber Heard (36).

Det kom frem da Depp ble utspurt på nytt under rettssaken mot ekskona, skriver Variety.

Tobarnsfarens advokater lot ham innta vitneboksen på nytt for å svare for det som har kommet frem under den seks uker lange rettssaken.

Depp avga opprinnelig sin forklaring i løpet av fire dager i april. Heller ikke denne gangen lot han det herske tvil om hva han mener om Amber Heards forklaringer.

– Det er galskap å høre grufulle anklager om vold – seksuell vold – som hun tilskriver meg, sa Depp i sitt vitneutsagn.

HEVDER HUN BLE SLÅTT: Amber Heard lytter under eksmannen Johnny Depps forklaring i Fairfax County Circuit Courhouse i Faixfax, Virginia, onsdag 25. mai. PAUSEHILSEN: Johnny Depp hilser mot fans under en pause i rettssaken i Fairfax County Courthouse i Virginia 25. mai. Til høyre sees en av advokatene hans.

Han avviste videre Heards forklaring som «fryktelig, latterlig, ydmykende, smertefullt, vilt, ufattelig brutalt, grusomt og alt sammen falskt», ifølge Depp.

– Ingen mennesker er perfekte – absolutt ikke – ingen av oss. Men jeg har aldri i mitt liv begått seksuelle overgrep, fysisk mishandling, understreket han.

Anklager om seksuell vold

Rettssaken mellom de to tidligere ektefellene foregår i Fairfax County Courthouse i delstaten Virginia. Tidligere denne måneden ga Amber Heard en detaljert forklaring der hun anklaget Depp for å ha vært voldelig mot henne en rekke ganger.

Hun hevdet blant annet at Depp penetrerte henne med en brennevinsflaske da han var ruset under en voldelig krangel mellom de to i Australia.

Hun vitnet også om at Depp ifølge Heard skal ha overfalt henne seksuelt ved andre anledninger. Heard hevder at skuespilleren både har kvalt henne, dratt ut håret hennes og slått henne i ansiktet.

Kate Moss vitnet om trappedrama

Depp svarte for seg etter at ekskjæresten Kate Moss hadde avlagt sitt vitneutsagn. Det gjorde hun via video fra Gloucestershire, England.

Hun oppklarte da en episode på Jamaica som har ført til rykter om at Depp var voldelig mot henne.

Moss bekreftet at de to hadde et forhold fra 1994 til 1998 og fortalte at de under en ferie på Jamaica opplevde uvær.

Ifølge Moss hadde Johnny Depp gått i forveien da hun selv gikk ut av rommet og skled ned noen trapper.

EKSKJÆRESTEN VITNET: Johnny Depp og Kate Moss var kjærester på 90-tallet. Onsdag vitnet Moss i Heard/Depp-rettssaken.

Benektet at Depp dyttet henne

– Det hadde vært en regnstorm. Jeg skled ned trappen og skadet ryggen min da jeg gikk ut av rommet. Jeg skrek fordi jeg ikke visste hva som skjedde med meg og fordi jeg hadde smerter, fortalte Moss retten.

– Han løp tilbake for å hente meg og bar meg til rommet og skaffet medisinsk hjelp, sier hun videre om Johnny Depps oppførsel etter hendelsen.

– Dyttet han deg? spurte en av Depps advokater.

– Nei, han hverken dyttet meg eller kastet meg ned noen trapper noensinne, svarte Moss.

Det korte vitnemålet varte bare noen få minutter og foregikk i rolige former. Kate Moss var kledd i en svart dressjakke med en hvit bluse med sobert mønster under vitneavhøret.

Depp ble bedt av advokatene sine om å svare på flere andre ting enn relasjonen til Heard.

Hans tidligere forretningssjef, Joel Mandel, har tidligere hevdet at Depp sjelden ga penger til veldedige formål og i stedet foretrakk å låne navnet sitt ut til veldedige formål.

I rettssalen sa Depp at han anså Mandel som «en veldig bitter mann». Ifølge Depp ga han iblant bidrag uten at navnet fremkom, noe han forklarte på følgende vis:

«Jeg trenger ikke hyllingen. Jeg trenger ikke oppmerksomheten.»

– Endret alt

Depps advokat spurte også skuespilleren om hvordan Heards påstander hadde påvirket ham, da hun først begjærte et besøksforbud for vold i hjemmet i mai 2016.

– Det endret alt, sa han til protest fra Heards advokat.

– Jeg tror ikke noen liker å måtte åpne seg opp og fortelle sannheten, men det er tider man bare må fordi det har kommet ut av kontroll, fortsatte Depp.

– Dette er ikke lett for noen av oss. Jeg vet det. Men uansett hva som skjer, kom jeg hit og jeg fortalte sannheten, og jeg har tatt ordet for det jeg har båret motvillig på i seks år.

