KARISMATISK KAMEL: Marcus Kabelo «Kamelen» Møll Mosele i «Si ingenting».

Filmanmeldelse «Si ingenting»: Gangsteren som kom inn fra kulden

Straight outta Laksevåg: Fra krim til kommers med Kamelen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

DOKUMENTAR

«Si ingenting»

Norge. 9 år. Regi: Rolf Lyssand Bjørø

Med: Marcus Kabelo «Kamelen» Møll Mosele

Et stykke ut i «Si ingenting», dokumentaren om den kontroversielle Bergen-rapperen som kaller seg Kamelen, blir vi vitne til noe vi må anta er en kriminell handling. Eller et forsøk på å begå en kriminell handling.

Filmskaperne gjør lite for å hjelpe oss å forstå hva det er som skjer. Ja, de tåkelegger sekvensen etter beste evne.

Kamelen og én annen person sitter i en bil i parkeringshuset ved Haukeland Sykehus. Holder på med ... et eller annet. Det klirrer i det jeg vil tro jeg er ammunisjon. To seddelbunker skifter tilsynelatende hender. Så mister sjåføren – Kamelen selv – noe ned under setet, og «operasjonen» blir, hvis jeg forsto riktig, avblåst.

FARSFIGUR: Manager Leo Ajkic (til venstre) og Marcus Kabelo Møll Mosele i «Si ingenting».

Klimakset i «Si ingenting» er langt tydeligere, og etter alt å dømme iscenesatt. Marcus Kabelo Møll Mosele, som er det Kamelen egentlig heter, romsterer i et bøttekott i heimen, fyller opp en svart plastkoffert med diverse håndvåpen, setter seg i bilen og kjører til en bro. Han går ut av bilen, griper kofferten og kaster den i vannet.

Symbolikken er mildt sagt klar: Kamelen har, i løpet av filmens gang, blitt gjenfødt. Han er en ny mann, og har lagt det kriminelle livet bak seg. Han er blitt et symbol på hvordan selv de mest retningsløse og rastløse unge menn, sønner av fraværende fedre, med ADHD-diagnoser, kan kureres ved hjelp av kjærlighet, popularitet og en lisensavtale med Sony Music Norge.

Som dokumentar har «Si ingenting» et enormt problem, og det er at den tildekker mer enn den avdekker. Den lyssky sekvensen jeg nevnte innledningsvis, er én ting. Enda mer påfallende er det at «Si ingenting» forteller oss så forsvinnende lite om hva som utgjorde Kamelens kriminelle karriere før kameraene ble slått på.

DOIN’ TIME: Marcus Kabelo Møll Mosele i «Si ingenting».

Vi får høre at Møll Mosele har tilbrakt 700 dager av sitt unge liv bak lås og slå, og at han begynte å selge hasj på gaten da han var 14. Men bortsett fra det nevnte ranet – han ble frikjent for forholdet – får vi vite null og niks om artistens øvrige mellomhavender med loven. Inkludert voldsdommene som muligens ville fått oss til å se på ham med andre og mindre tilgivende øyne.

«Si ingenting» kan med andre ord ikke beskyldes for å være et redelig journalistisk arbeid. Mer en halvannen time lang reklamefilm for artisten – og at alle fortjener en ny sjanse.

Filmens første del er ren mytebygging, gangsta-style. Kamelen kjeder seg i Bergen fengsel, Kamelen kjører fort og uansvarlig i bil og på motorsykkel, Kamelen dytter kameraten og den musikalske samarbeidspartneren Adrian Christopher Rendell inn i et buskas mens sistnevnte står og pisser. «Jeg mente det ikke!», bedyrer den karismatiske urokråka. Men det gjorde han jo.

PÅ HJEMMEBANE: Marcus Kabelo Møll Mosele i «Si ingenting».

Fyren er et bøllefrø. Men et sjarmerende sådan, med et lettere komisk antagonistisk forhold til politiet. Han har vært slik siden barnsben av, forteller moren: «Det var som å ha fem radiokanaler stående på samtidig».

Kamelen mener at uroen kan spores tilbake til faren Banjo, som forlot Marcus da han var pjokk. Det er det sikkert noe i, og «Si ingenting» blir med da Kamelen i et anfall av selvhjelps-iver reiser til Botswana for å treffe ham. Gjensynet er avmålt hjertelig, og Møll Mosele tar selv regi på det: Han har bestemt seg for å konfrontere faren, og om mulig finne ut hvorfor han gjorde som han gjorde.

I disse scenene er det som om Møll Mosele vokser foran øynene våre. Gutten blir mann, den voksne i rommet. Så, på festen etterpå, der faren spiller (også Banjo er musiker), blir Kamelen god og full. Da blir han en gutt igjen.

FRIKJENT: Marcus Kabelo Møll Mosele i «Si ingenting».

Vel hjemme igjen kan Kamelen innkassere en Spellemannpris. Han tar en Tupac Shakur og skriver en låt til moren. Han er gjest i en episode av et musikkprogram på NRK1, som får både mor og sønn til å gråte. Det blir ikke mer «inne i varmen» enn et musikkprogram på NRK 1 i dette landet. Så kommer scenen med vannet og våpnene.

Kommer villbassen til å holde seg på matta? Denne dokumentaren er overbevist om det, og det får vi håpe den har rett i. «Si ingenting» heier for mye på sin hovedperson til at den kan kalles en «god dokumentar». Men den er ganske underholdende.