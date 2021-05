AAAANGST: Kristine Kujath Thorp i «Ninjababy». Foto: Arthaus

Filmanmeldelse «Ninjababy». Sjarmbombe!

«Ninjababy» er ikke bare veldig morsom. Den er nært på livet også.

Av Morten Ståle Nilsen

DRAMAKOMEDIE

«Ninjababy»

Norge. 12 år. Regi: Yngvild Sve Flikke

Med: Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, Tora Dietrichson, Silya Nymoen

Rakel (Kujath Thorp) er midt i 20-årene, og har ikke det gode samfunnsborgere vil kalle «tingene på stell». Hun bor sammen med venninnen Ingrid (Dietrichson) i en lite glamorøs og nedtagget del av hovedstaden, og har droppet ut av studiene i grafisk design. Foreldrene synes helt fraværende i livet hennes.

Hun liker å drikke øl og dope seg litt i godt lag, og er periode-promiskuøs. Hun er flink til å tegne, og drømmer om å bli alt fra astronaut til skogvokter. Å bli mamma står ikke på lista.

Men så er det altså mamma hun skal bli. Ikke nok med det: Hun er seks måneder på vei, uten å ha merket noe som helst til graviditeten. Fosteret har sneket seg opp på henne, som en ninjababy. Kan det være kampsportlæreren Mos (Khademi) som er faren? Eller – grøss – Are (Berning), bedre kjent «Pikkjesus», som Rakel lå med i løpet av den berømmelige «pikkpåska» på Geilo? Kalenderen gir sitt klare svar.

Som sagt: Rakel har overhodet ikke noe ønske om å bli mor. Men abort-toget er gått, og hun må bestemme seg for hva hun skal gjøre. Adoptere bort barnet til vilt fremmede? Adoptere det til den ufrivillig barnløse halvsøsteren Mie (Nymoen)? Bli sammen med Mos og bli en A4-voksen før tiden?

EN MULIG UTVEI: Silya Nymoen i «Ninjababy». Foto: Arthaus

Om du synes at tematikken i «Ninjababy» – basert på Inga Sætres tegneserieroman «Fallteknikk» fra 2012 – høres tung ut, så vit dette: Dette er en sjarmbombe av en komedie. Like full av ungdommelig, cocky-men-retningsløs energi som hovedpersonen er.

Kujath Thorp er en åpenbaring i rollen som Rakel. Kujath Thorp har gjort mindre roller før, hun var et friskt pust i «Den store forbrytelsen» på tampen av fjoråret, men entrer for alvor scenen med sin uforglemmelige innsats her. Skuespilleren gir rollefiguren nøyaktig det den trenger av den skjøre blandingen av blind selvsikkerhet og dyp sårbarhet som karakteriserer en viss type mennesker i en viss type alder.

FARSEMNE?: Nader Khademi og Kristine Kujath Thorp i «Ninjababy». Foto: Arthaus

Det er en på alle måter strålende prestasjon, som minnet meg om den unge Diane Keaton. Så skal det sies at Kujath Torp er markant mer kraftfull og kontant i sin avvisning av folk hun ikke liker (de er mange).

Den alltid festlige Khademi er mer dempet enn han pleier å være som potensiell kjæresteemne. Det er opp til Berning å ta seg av den brede komikken, hvilket han gjør med sedvanlig brautende bravur. Nymoen og Dietrichson er også utmerkede som Rakels venninner.

SELVESTE «PIKKJESUS»: Arthur Berning i «Ninjababy». Foto: Arthaus

Om man skal være kritisk, og det kan man jo for syns skyld være, kan det sikkert innvendes at «Ninjababy» kunne vært 15 minutter kortere, og at regissør Sve Flikke og manusforfatter Johan Fasting nok ikke har helt den samme kontrollen over romanse- og farseaspektene som de har over alt det andre.

I det store og det hele flyter dog «Ninjababy» av gårde eksakt som man håper at den skal, holdt i tømme av svært talentfulle folk med erfaring fra timevis med TV-produksjon (Sve Flikke og Fasting jobbet sammen i «Heimebane», et av de beste norske TV-dramaene noensinne).

Og det beste av alt, ved siden «vil ni se en stjärna»-innsatsen til Kujath Thorp? At filmen ikke feiger ut når den går mot oppløpet, men forblir tro mot mennesket vi har lært å kjenne i de 90 minuttene som er gått. Å hurra!