NÅ OGSÅ FILMSKAPER: Popstjernen Sia, her i New York i 2014. Foto: Evan Agostini / AP

Sia får filmkritikk – slettet Twitter-kontoen

Sia (45) er nominert til prestisjetunge Golden Globe, men står midt i en storm i sosiale medier.

Sia Kate Isobelle Furler, som hun opprinnelig heter, debuterer som filmregissør i «Music» – som denne uken stakk av med to vinnersjanser til den gjeve prisutdelingen.

Men filmen, som handler om en autistisk jente, blir også møtt med store protester på Twitter. Ikke minst reagerer mange på at Sia bruker en skuespiller (18 år gamle Maddie Ziegler ) som ikke selv er autist i hovedrollen.

Se filmtraileren her:

I tillegg kommer det kraftige reaksjoner på at filmen viser at det brukes fysisk makt overfor jenta. Kritikken går ut på at filmen bygger opp under stereotyper og promoterer en holdning som er skadelig.

BBC, USA Today, E! Online, Variety og Vulture er blant mediene som vier saken stor oppmerksomhet. Sia har imidlertid ikke svart på noen av deres henvendelser.

Sa unnskyld

Derimot har artisten det siste døgnet gått ut på Twitter med flere meldinger, der hun har lagt seg langflat – før hun torsdag slettet hele kontoen med over seks millioner følgere.

«Jeg beklager», lød det i den første posten.

«Jeg lover at jeg har lyttet», skrev hun deretter og forklarte at det ved alle fremtidige visninger av «Music» skal kjøres en advarsel innledningsvis, der det blant annet presiseres at filmen ikke på noen måter anbefaler eller forsvarer fysisk makt overfor autister.

HOVEDROLLER: Maddie Ziegler (t.v.) og Kate Hudson i «Music». Foto: Merrick Morton / Vertical Entertainment

I den tredje posten – før hun slettet Twitter-profilen sin – forsikret Sia at hun «vil fjerne alle scener som viser fysisk makt».

«Jeg har lyttet til feil mennesker, og det er mitt ansvar. Researchen min har helt klart ikke vært grundig og bred nok».

På Instagram beskriver Sia filmen som «et kjærlighetsbrev til alle som føler at de ikke har en stemme».

«Music» er nominert til Golden Globe i kategorien «Beste film – musikal eller komedie». I tillegg er Kate Hudson (41), som spiller jentas mor, nominert for beste kvinnelige hovedrolle i samme kategori.

Blant dem som har uttrykt sin misnøye over Sias «Music», er skuespiller Ruth Madeley (33), som skriver på Twitter at hun føler med alle som er skuffet, fordi det «mer enn noensinne er behov for funksjonshemmede i bransjen, for å kunne forandre det inntrykket man er så lei av»:

«Music» skulle egentlig hatt premiere i fjor, men ble skjøvet på på grunn av coronapandemien. Filmen får premiere i utvalgte kinosaler til uken, men skal ellers slippes på såkalt «Video on demand» på kabel-TV.

Altså er kritikken kun basert på klipp som er presentert.

I sosiale medier har det i tillegg lekket ut seanser som filmselskapet selv ikke har offentliggjort. Det er særlig disse scenen som fremstår som voldelige.

Her er flere Twitter-protester:

Kate Hudson har ikke uttalt seg om kontroversen. Hollywood-stjernen postet dette gledesutbruddet på Instagram da det ble kjent at hun kan vinne Golden Globe-statuett:

Sia slo gjennom for fullt verden over i 2014 med singlen «Chandelier».

Hun har de senere årene gjort et nummer av å skjule ansiktet sitt for offentligheten. Da hun gjestet talkshowet til Fredrik Skavlan for fem år siden, satt hun med ryggen til: