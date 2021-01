MOTPARTER: eksparet Amber Heard og Johnny Depp. Foto: AFP og EPA

Johnny Depp anklager Amber Heard for å beholde millionene hun lovet å donere

Den allerede svært så betente skilsmissestriden mellom Hollywood-stjernene Johnny Depp (57) og Amber Heard (34), øker i styrke.

Tilleggselementet dreier seg om de 57 millioner kronene som Heard fikk av Depp i forliket mellom de to i 2016 – et beløp hun lovet å donere veldedige formål.

VG var blant mediene som den gangen meldte at summen var donert.

Nå viser det seg at den ikke er det, og Daily Mail viser til kilder og dokumenter som angivelig viser at Heard bare har donert i underkant av én million kroner. Depps advokater hevder angivelig overfor avisen at de Heard har løyet om donasjonene og selv beholdt pengene.

Avisen viser blant annet til en skriftlig henvendelse fra sykehuset som var blitt lovet penger, som i 2019 henvendte seg til Heard med spørsmål om donasjonen ville komme som avtalt.

Skylder på Depp

Heards advokat, Elaine Charlson Bredehoft, vil ikke opplyse til Daily Mail hvor stort beløp hennes klient har donert, men bare at Heard «har planer på sikt om å donere alle pengene».

Bredehoft skylder på Depp for at det ennå ikke har vært mulig, og forklarer det med at Heard har vært tvunget til å bruke millioner på å forsvare seg selv mot eksmannens «falske anklager».

Heards advokat gjentar dette overfor amerikanske Deadline:

«Depps forsøk på å plante historier i mediene om at Amber ennå ikke har oppfylt sine løfter om å donere til veldedighet, er enda et desperat forsøk på å trekke oppmerksomheten borte fra funnene retten i England har gjort relatert til Depps mishandling og vold.»

Depp på sin side mener ifølge mediene at dette er viktig å sette søkelyset på siden Heards donasjon nettopp blir brukt til hennes fordel i den pågående rettsprosessen. Hans advokater mener at Heard inntil nylig har unnlatt å opplyse om at summen ikke er betalt.

En del av forliket gikk ut på at også Depp skulle donere en sum til et veldedig formål. Dette skal være gjort.

Bakgrunnen

Da bruddet mellom Depp og Heard ble kjent i 2016, 15 måneder etter at de giftet seg, sto Heard frem med bilder av seg selv, der hun hadde sår og blåmerker i ansiktet og på kroppen.

Senere trakk hun tilbake anmeldelsen om vold, og de to inngikk forliket. Men saken sluttet ikke med forliket, og begge parter har saksøkt hverandre for svimlende summer i årene siden. 3. mai møtes de på nytt i retten.

Depp led nylig et sviende nederlag i retten i England – mot Dan Wootton, sjefredaktør i britiske The Sun, samt moderbedriften News Group Newspaper, som i en avisartikkel i april 2018 refererte til ham som «konebanker». Han anket utfallet, men anken ble avvist.

Depp uttalte i sommer at han mener ekskona har gått kynisk inn for å ødelegge ham og hans karriere. I retten beskrev han seg selv som «et lett bytte». Han hevder han aldri i sitt liv har slått en kvinne.

Etter at Depp mistet jobben i «Fantastic Beasts», har en rekke av hans fans, som tror på hans versjon av ekteskapsbråket, gått til aksjon for å kreve at også hun mister jobben i sin store filmoppfølger, nemlig «Aquaman 2». De er ikke blitt hørt.