NABOKJERRINGA: Amy Adams i «The Woman In The Window». Foto: Melinda Sue Gordon / Netflix

Filmanmeldelse «The Woman In The Window»: Klisje-pudding

Er hun gal? Prøver noen å drive henne til vanvidd? Bryr vi oss?

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

THRILLER/DRAMA

«The Woman In The Window»

Premiere på Netflix fredag 14. mai

USA. 16 år. Regi: Joe Wright

Med: Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore, Fred Hechinger, Jennifer Jason Leigh, Wyatt Russell

Den separerte barnepsykologen Anna Fox (Adams) har tilbrakt de siste ti månedene på samme vis som oss andre: Innendørs, uten kontakt med omverdenen annet enn via smarttelefonen.

Forskjellen er i første rekke den utrolige boligen hun disponerer. Fire etasjer, tror jeg det må være, på W 121. gate på Manhattan. Den kan se litt bebodd og slitt ut ved første øyekast. Men dette er det meglere kaller patina. Et pluss.

«NICE CRIB»: Amy Adams i «The Woman In The Window». Foto: Melinda Sue Gordon / Netflix

En annen forskjell er at det ikke er en pandemi som har forårsaket isolasjonen hennes. Det er agorafobi – angst for det som befinner seg utenfor hjemmets vegger. Anna er ikke hjemme fordi det er stengt på Nille, hun er hjemme fordi hun ikke tør annet. Hun tyller i seg piller som skal få bukt med lidelsen, og skyller dem ned med rødvin.

Men hun har beholdt en viss nysgjerrighet på verden utenfor vinduene. Ikke minst familien som nettopp flyttet inn rett over gaten. Hun googler og snikfotograferer dem. En dag ringer det på døren. Det er sønnen i familien, Ethan (Hechinger). Like etterpå er det moren, Jane (Moore), som står der. Hun og Anne blir fort fortrolige.

FORTROLIGE: Amy Adams (til venstre) og Julianne Moore i «The Woman In The Window». Foto: Melinda Sue Gordon / Netflix

En kveld da Anna stirrer ut gjennom ruten, blir det begått et drap i huset. Anna ringer politiet, som imidlertid ikke finner spor av noe kriminelt. Kan Anna ha drømt alt sammen? Er det dietten av sterke medisiner og alkohol som har spilt henne et puss? Er hun i ferd med å bli gal? Er det noen som prøver å drive henne til vanvidd? Leieboeren i kjelleren, David (Russell), for eksempel?

Det er selvsagt forbudt ved lov å lage film om noen som ser et drap bli begått i nabogården, uten å ta av seg hatten og nikke anerkjennende i retning Alfred Hitchcocks mesterverk fra 1954: «Vinduet mot bakgården» («Rear Window»).

«The Woman In The Window» anerkjenner gjelden allerede før to minutter av spilletiden er gått, og er i det hele tatt glupsk opptatt av årgangs-Hollywood. Annas leilighet har noe «Sunset Boulevard» (1950) ved seg – gusten eleganse – og heltinnenes fremste hobby, ved siden av å dope seg, er å sovne inn til gamle sorthvitt-filmer.

DEN JÆVLA NABOEN: Gary Oldman i «The Woman In The Window». Foto: Melinda Sue Gordon / Netflix

«The Woman In The Window» har videre åpenbare likheter med «Rebecca» (1940, Hitchcock igjen) og «Gaslight» (1944). Vår sympati med Anna skyldes at hun er en «damsel in distress» – en kvinne i fare. Det føler vi oss helt sikre på. I hvert fall inntil historien tar en vending rundt halvgått løp.

Det er like åpenbart at nyere krim-mysterier med «upålitelige fortellerstemmer» som «Gone Girl» (2014), «The Girl On The Train» (2016) og – i noen grad – «Knives Out» er et forbilde her. «The Woman In The Window» er langt mer tragisk og melodramatisk enn sistnevnte. Og ikke i nærheten av å være like gildt gøy.

«HEI, DET ER OBLIGATORISK OPPMØTE!»: Julianne Moore lurer på hvorfor Amy Adams skulker nabolagsdugnaden i «The Woman In The Window». Foto: Melinda Sue Gordon / Netflix

Den britiske regissøren Joe Wright – «Stolthet og fordom» (2015), «Om forlatelse» (2007) og den overvurderte «Darkest Hour» (2017) – er en estetisk orientert fyr, og sørger for at «The Woman In The Window» ser bra ut. Jeg registrerer dessuten at forelegget her, den smått skandaliserte A.J. Finns (egentlig navn: Dan Mallory) debutroman ved samme navn, har sine tilhengere.

DU STÅR DER OG KOPER ENNÅ, JA?: Amy Adams i «The Woman In The Window». Foto: Melinda Sue Gordon / Netflix

Det er selvsagt mulig at «The Woman In The Window» – filmen – er et klassisk tilfelle av «boken var bedre». Men den audiovisuelle utgaven er i hvert fall en overkokt klisjé-pudding av «hysterisk kvinne»-lirumlarum, «tvister» man kan se komme fra mil unna og et klimaks så underveldende at jeg i et øyeblikk lurte på om det var noe galt med internett-tilkoblingen min.

Skulle den virkelig slutte sånn?