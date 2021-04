VANT: Thomas Vinterberg vant Oscar for beste internasjonale film. Her med kona Helene Reingaard. Foto: Chris Pizzello / NTB

Tårevåt dansk Oscar-vinner til sin avdøde datter: − Denne er til deg!

Den danske regissøren Thomas Vinterberg kunne natt til mandag jubel for Oscar for filmen «Another Round».

Filmen har det norske navnet «Ett glass til», og vant prisen for beste internasjonale film. Mads Mikkelsen har hovedrollen, Maria Bonnevie har også en rolle i filmen.

– Jeg hadde aldri sett for meg å vinne, bortsett fra at jeg har sett det for meg hele livet. Siden jeg var fem år har jeg øvd på denne talen, sa Thomas Vinterberg fra scenen i Los Angeles.

Etter en takkerunde kom han inn på Mads Mikkelsen.

– Du ga ditt beste, ikke bare for filmen, men også for min datter. Det vil jeg aldri glemme, sa en tydelig preget Vinterberg.

– Vi skulle lage en film der vi feiret livet, men fire dager før innspillingen skjedde det utenkelige. En trafikkulykke tok min datter fra meg. Vi savner henne, og jeg elsker henne, fortsatte han.

Det var i mai i 2019 datteren Ida Maria mistet livet i en trafikkulykke i Belgia. Hun ble 19 år gammel.

– To måneder før innspillingen startet. To måneder før hun døde, var hun i Afrika og sendte et brev til meg. Hun hadde lest manuset og var i ekstase. Hun skulle vært med i filmen. Og om hun tror hun er med oss i dag, så kan dere se henne klappe og juble med oss. Vi endte med å lage filmen. Du har vært en del av dette mirakelet. Kanskje du har trukket i noen tråder, denne er til deg, Ida.

Den norske hovedfotografen på filmen har tidligere fortalt om hvordan dødsfallet preget hele produksjonen.

– Da Ida døde, holdt vi produksjonen stille i to uker før vi langsomt startet opp igjen. Det er klart det påvirket oss alle sammen, og jeg tror da også at det påvirket hvordan filmen ble. Jeg tror den ble mer livsbekreftende og mer leken i forhold til den retningen vi opprinnelig var på vei, har Brandth Grøvlen sagt til NTB.

– Det å lage film var liksom ikke så viktig i denne situasjonen, men samtidig var det utrolig viktig å være sammen med alle som jobbet på filmen. Jeg tror det ga en stemning av at vi tok mer ansvar og at vi fikk et sterkt samhold som mennesker, ikke kun som kollegaer.