Slik går det med «tyven» nå

Benjamin Ree har laget en av norgeshistoriens mest suksessrike dokumentarfilmer. Nå gir han et innblikk i hvordan han har arbeidet med den, og hvordan det har gått med Karl-Bertil Nordland, kunsttyven i filmen.

Hovedpersonen i filmen, Karl-Bertil Nordland, har i ettertid fått mange spørsmål, og særlig lurer folk på hvordan det går med ham. Regissør Benjamin Ree har spilt inn et intervju med «tyven», som du kan se øverst i denne artikkelen.

Fredag 19. mars ble det som er omtalt som «Årets beste film», gjort tilgjengelig for alle VG+-abonnenter. Dokumentarfilmen «Kunsteren og tyven» handler om et kunsttyveri og den utrolige historien som skjedde i kjølvannet av det.

Nordland forteller i intervjuet at han nå lever et helt annet liv.

– Det gjør at jeg kan leve et liv nå som føles verdifullt. Jeg lever et liv der jeg er glad i meg selv. Jeg klarer til og med å kjenne en stolthet av den fortiden jeg har, og vite at jeg er bra nok.

Spørsmålet flest har stilt ham etter å ha sett filmen, er hva han følte da han første gang så maleriet kunstneren Barbora Kysilkova hadde laget av ham:

STERKT: Kunstneren og tyven i et av filmens sterkeste øyeblikk. Foto: Mediaoperatørene / Euforia

– Det var den følelsen av å bli sett som et menneske, noe som jeg ikke gjorde så altfor mye av i den perioden av livet mitt. Og at Barbora kunne ta denne junkien på 61 kilo, og gjøre det til noe så uendelig vakkert som jeg så på lerretet der. Det var det som traff meg.

I intervjuet forteller han også mer om opplevelsen av filmen, hvordan det har vært å se den i etterkant, og hva slags tilbakemeldinger han selv har fått fra seerne over hele verden.

Slik ble «Kunstneren og tyven» til

Regissør Ree har deltatt på flere titalls festivaler det siste året, hovedsakelig digitalt. Der får filmskaperen, og filmens hovedkarakterer, mange spørsmål om hvordan det har vært å arbeide med filmen.

Derfor har Ree også laget en bakomfilm, hvor han går i dybden på hvordan dokumentaren ble til, og valg han som filmskaper har gjort underveis i arbeidet med filmen.

– Da filmen ble sluppet på festivaler rundt omkring i verden i løpet av 2020 fikk jeg svært mange henvendelser og spørsmål om filmen. Jeg har fått mange kjempehyggelige tilbakemeldinger fra folk som liker filmen. Mange har også spørsmål og ønsker å vite mer om hva som skjedde underveis mens jeg holdt på med prosjektet, sier Ree.

– Jeg fikk så mange henvendelser at jeg umulig kunne svare på alle, så derfor laget jeg en kort film hvor jeg går gjennom hvordan jeg har arbeidet med filmen.

– Overveldende

I «Kunsteren og tyven» møter vi maleren Barbora, som maler svære, storslåtte oljemalerier. En aprildag i 2015 blir to av maleriene hennes stjålet fra et galleri. Tyvene blir tatt, men bildene er søkk vekk. Barbora møter opp i rettssaken til tyven Karl-Bertil, og stiller ham et svært oppsiktsvekkende spørsmål. Vil Barbora noen gang få se maleriene sine igjen?

KUNSTNEREN OG TYVEN: Barbora Kysilkova maler. Foto: Mediaoperatørene / Euforia

Dokumentarfilmen er regissert av VGTV-ansatte Benjamin Ree, og har høstet internasjonal suksess nesten uten sidestykke. Den har hatt kinolansering i 45 land, og vunnet priser på flere av verdens største filmfestivaler.

Filmen har mottatt hyllest over hele verden, og blitt omtalt som «Årets beste film» av Aftenposten. 6’erne har haglet over filmen i norsk presse - både NRK, Aftenposten, TV 2, Aftenbladet og VG (ekstern anmelder) har i tillegg til Cinema gitt filmen det høyeste terningkastet.

– Det føles overveldende, sier Ree.

I februar havnet filmen på Oscar-kortlisten over de 15 dokumentarfilmene som hadde sjansen til å bli Oscar-nominert.

Washington Post mener det er «Årets beste dokumentarfilm».

Melissa Kirsch i The New York Times anbefaler filmen, som eneste film, i sin artikkel om det beste som skjedde i 2020.

NRK kaller filmen «mesterlig». En av verdens mest berømte regissører, Pedro Almodovar, har den på sin liste over årets beste. Vulture-redaksjonen i New York Magazine mener filmen har en av filmhistoriens beste slutter.

Filmen er den eneste dokumentarfilmen på BBC sin liste over de beste filmene fra 2020. Der omtales den som en rørende dokumentar full av inspirasjon, skyld og det å finne seg selv.

PREMIERE: Regissør Benjamin Ree med filmens hovedpersoner Barbora Kysilkova og Karl-Bertil Nordland.

VGTV er medprodusent på «Kunstneren og tyven» og VGTV-ansatte Benjamin Ree har regi. Filmen er et samarbeidsprosjekt mellom Medieoperatørene og VGTV, med støtte fra Norsk filminstitutt.