BLÅ, MEN BLEK HELT: Scene fra «Den magiske portalen». Foto: Europafilm

Filmanmeldelse «Den magiske portalen»: Fiskesuppe

In mangel på gode råvarer, prøv litt av alt.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ANIMASJON/BARNEFILM

«Den magiske portalen»

Russland/USA/Ungarn. Tillatt for alle. Regi: Vasily Rovenskiy

NORSKE STEMMER: Vegard Bjørsmo, Josefine Frida, Sondre Mulongo, Ellen Aabol, Markus Bailey, Nils Ole Oftebro, Stig Henrik Hoff, Morten Hegseth, Vegard Harm

«Den magiske portalen» er en animasjonsfilm for barn som ikke aner hva den vil, og følgelig kaster alt som tenkes kan opp i gryten:

Magiske portaler på havets bunn som gjør at fiskene som svømmer gjennom dem, blir til den de vil være, og dessuten kan reise frem og tilbake i tid. En ung delfin – han heter for sikkerhets skyld Delfi (norsk stemme: Bjørsmo) – som leter etter sin forsvunne far, og er ulykkelig forelsket i Mia (Frida). Hun er lovet bort i giftermål til macho-delfinen Alfa (Bailey), av sin far, blekkspruten (hun er adoptert, ja) Okatavian (Oftebro).

STRENG SJEF MED MANGE «PEKEFINGRE»: Scene fra «Den magiske portalen». Foto: Europafilm

Trøbbel av mange slag allerede, som vi skjønner. Men det blir verre. Vi har nemlig en politisk intrigemaker av en lampefisk også (Hoff), samt en gjeng murene-åler som vil vokse seg store og sterke og ta over hele Fiskebyen. Ikke noe en ung, knallblå og selvsikker delfin i sine beste år ikke kan hamle opp med. Det er bare det at Delfi ikke er en slik delfin. Han er sjenert og reservert – ja, kraftløs i både krig og kjærlighet.

Si hva du vil om Pixar og Disneys monopolisering av barnas oppmerksomhet. Men de amerikanske gigantene pleier i det minste å ha en klar idé om hva det er de ønsker å fortelle og/eller behandle når de lager animasjonsfilm for de minste (eller «hele familien»).

FINE FARGER, I HVERT FALL: Scene fra «Den magiske portalen». Foto: Europafilm

Den russisk-amerikansk-ungarske produksjonen «Den magiske portalen» har som antydet ikke det. Den kan må satse på at litt magi og litt kjærlighet, samt enorme doser «tro på deg selv»-propaganda og en unådig drøss maritime metaforer og ordspill («rekehjerne», «milde makrell» – dette er noen av de minst irriterende) vil fikse fiskepuddingen.

Det vil det neppe, annet enn for de helt minste – små mennesker som på grunn av pandemien kanskje aldri har vært på kino før i det hele tatt. «Den magiske portalen»s mangel på en bærende kjerne medfører selv at det som burde vært klimaks – Delfis gjenforening med sin far, for eksempel – knapt gjør inntrykk, men snarere føles som en litt pussig hendelse uten større relevans for hverken far, sønn eller tilskuer.

ROSA, FORDI DEN ER EN JENTE: Scene fra «Den magiske portalen». Foto: Europafilm

Jeg må også nevne at den overdramatiske filmmusikken er komisk svakt avstemt til det som faktisk skjer på lerretet. Computeranimasjonen er grei, litt plastilin-aktig, men fargerik. Vi befinner oss tross alt under vann.

På ingen måte en uforglemmelig animasjonsfilm, dette – hverken for avkom eller anstand. Men om barnet er mellom 4 og 6, og sommerkvelden absolutt må slås i hjel – vel, så er det ikke mye å velge mellom om dagen.