HÅPEFULL: VGTVs Benjamin Ree har sopet inn priser for sin kritikerroste dokumentar «Kunstneren og tyven». Mandag kan det også vanke en Oscar-nominasjon.

Oscar-håp uten håp

Seks norske filmer er på kortlisten og kan bli Oscar-nominert mandag. «Kunstneren og tyven»-regissøren: – Ekstremt fornøyd uansett utfall.

«Kunstneren og tyven» av VGTVs Benjamin Ree kan bli nominert i dokumentar-klassen. Ree mottok nylig nok en anerkjennelse da Director’s Guild of America nominerte hans film til Outstanding Directorial Achievement in Documentary.

Regissørlegenden Pedro Almodóvar har filmen på sin personlige topp-ti-liste over fjorårets filmer.

På tross av forhåndsanerkjennelsen er Ree selv betinget pessimist.

– Tror du «Kunstneren og tyven» blir nominert?

– Nei, jeg tror ikke vi blir nominert. Ingen av de store bransjebladene tror vi blir nominert og de pleier å treffe, sier Ree nøkternt, men legger samtidig til:

– Det er litt deilig å ikke ha for store forventninger til i morgen.

Han mener uansett at det er en seier i seg selv å bli kortlistet i årets dokumentar-kategori, som av mange er omtalt som den hardeste noensinne.

– Jeg har sett nesten alle de 15 kortlistede filmene i kategorien og de er alle fantastiske, sier Ree.

– Over all forventning

Hans favoritt i dokumentar-kategorien er HBO-filmen «Collective».

– Jeg tror den kommer til å vinne. Men det er spesielt mange gode kandidater i dokumentar-kategorien i år.

NÆRT MØTE: Benjamin Rees «Kunstneren og tyven» tar for seg vennskapet som oppstår mellom kunstneren Barbora Kysilkova og Karl-Bertil Nordland som stjal maleriene hennes. Foto: PRIVAT

– Men «Kunstneren og tyven» har også fått masse oppmerksomhet og positiv omtale?

– Jo da, det har vært over all forventning allerede for oss. Vanity Fair skrev om at «Kunstneren og tyven» er på toppen av filmene som har endret dokumentar-sjangeren. Vi er ekstremt fornøyde uansett utfall i morgen, sier filmskaperen.

Ree forteller at han er hjemme i Oslo og skal på morgen og filme for VGTV.

– Jeg skal prøve å få meg litt søvn i natt. I morgen skal jeg ta meg en joggetur med pulsklokke. Det blir spennende å se hva pulsen blir når nominasjonene kunngjøres, sier han.

OSCAR-HÅP: Maria Sødahl (til venstre) skrev et manus om sin egen kreftsykdom. Det endte i filmen «Håp» der Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård spiller hovedrollene. Mandag ettermiddag kjemper filmen om en nominasjon til årets Oscar-utdeling. Det samme gjør fem øvrige filmer med norsk tilknytning. Foto: Vidar Ruud

«Realistisk optimist»

Maria Sødahls «Håp» er annen en av de seks norske filmene som også kan bli Oscar-nominert.

– Jeg føler vel en form for realistisk optimisme, sier Sødahl på telefon fra Longyearbyen, der hun befinner seg i forbindelse med en 25-årsmarkering for filmen «Kjærlighetens kjøtere» som ektemannen Hans Petter Moland regisserte.

– Så jeg er trolig på en hundesledetur når nominasjonene offentliggjøres, men jeg får det vel med meg senere, humrer hun.

«Kunstneren og tyven» og «Håp» kan få nominasjoner i kategoriene dokumentar og beste internasjonale film. Men det er flere norske filmer som har kommet helt til den siste kortlisten før nominasjonene blir offentliggjort mandag ettermiddag:

«Gunda» kan bli nominert i samme klasse. Filmen er produsert av Anita Rehoff Larsen i Sant & Usant. Her er for øvrig Joaquin Phoenix eksekutiv produsent.

«Sparkekoret» av Torfinn Iversen kan bli nominert i kortfilmklassen.

«Do Not Split» av Anders Hammer kan bli nominert i kort-dokumentarklassen.

«My Favourite War» av norsk-latviske Ilze Burkovska Jacobsen kjemper om en nominasjon for Best Animated Feature Film.

Redaktør Kjetil Lismoen i film-tidsskriftet Rushprint er spesielt imponert over den norske representasjonen i dokumentar-kategorien.

– Den er enestående, mener Lismoen og peker på at det har vært offisiell norsk filmpolitikk de siste fem til syv årene å satse på dokumentarfilmer med klare internasjonale ambisjoner.

– Og man har ofte satset på de rette prosjektene. Det er alltid et visst innslag av flaks og tilfeldigheter i slike «skjønnhetskonkurranser», men det er ingen tvil om at norsk dokumentarfilm er i en gullalder og har større bredde. Derfor fyller vi godt opp denne kategorien. Det er blitt snakket om gullalder innen dokumentaren en stund, men først nå er det lov å hente fram disse store ordene for norsk dokumentarfilms del, synes jeg, sier Kjetil Lismoen.

SPILLER NORSK: Nicole Kidman spiller hovedrollen når Maria Sødahls «Håp» blir amerikansk dramaserie. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Personlig tror han at «Gunda» og «Kunstneren og tyven» har størst mulighet til å nå frem.

– Rett og slett fordi det har vært mest buzz rundt de to filmene. Det internasjonale filmmiljøet har virkelig omfavnet begge filmer, med «talspersoner» som Pedro Almodóvar og Joaquin Phoenix. Men sjansen til Anders Hammers «Do Not Split» er nok like stor innen kortdokumentar-kategorien, med tanke på at den listen inneholder færre kandidater, sier Lismoen.

– Ikke forventet

Maria Sødahl forteller at hun ble veldig overrasket da «Håp» dukket opp på kortlisten.

– Ja, det var ikke forventet. Ut fra bransjeblader og sånn var vi en dark horse, og selv om jeg mener det er absurd med slike sportskonkurranser om kunstneriske verk, er jeg super glad for alt vi har fått med oss på veien. Det er en anerkjennelse både for meg selv og for skuespillerne, sier hun.

Det er Stellan Skarsgård og Andrea Bræin Hovig som har hovedrollene i «Håp». Sødahls manus er dypt personlig og tar utgangspunkt i hennes egne opplevelser med alvorlig kreftsykdom.

– Jeg vet ikke engang om alle har fått med seg at dette er min historie, det betyr vel at det også er noe universelt med den. Det er noe som går igjen i de andre filmene jeg etter hvert har sett som er på samme kortliste som «Håp»; det er ingen generiske filmer der – de er også veldig personlige på flere ulike plan. De er personlige, lokale og genuine. Det er ganske interessant, sier Maria Sødahl.

Tidligere i vinter ble det klart at Hollywood-stjernen Nicole Kidman skal spille hovedrollen – og være eksekutiv produsent – på en dramaserie basert på Sødahls «Håp».

