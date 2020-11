FÅTT FYKEN: Johnny Depp. Foto: TOBY MELVILLE

Johnny Depp sparket fra storfilm

Mister rollen i ny «Fantastic Beasts-film.

Oppdatert nå nettopp

Skuespilleren melder på Instagram at filmselskapet Warner Bros. har bedt ham om ikke å gjøre den planlagte jobben som rollefiguren Gellert Grindelwald i den tredje filmen i «Fantastic Beasts»-serien.

«Jeg har respektert og sagt meg enig i den avgjørelsen», skriver Depp.

Mandag denne uken ble det kjent at 57-åringen tapte rettssaken mot den britiske avisen The Sun, som har omtalt ham «konebanker».

Bekrefter anke

I artikkelen fra 2018 skrev The Sun at de hadde sett overveldende bevis for at Depp angrep sin ekskone Amber Heard mens de var sammen, noe skuespilleren nekter for å ha gjort.

Også dette adresserer Depp i sin første Instagram-post på nesten to måneder.

«Jeg ønsker å si dette: Den surrealistiske avgjørelsen i den britiske domstolen kommer ikke til å påvirke min kamp for å fortelle sannheten, og jeg bekrefter at jeg kommer til å anke.»

Johnny Depp er med i begge de første «Fantastic Beasts»-filmene, som er «prequels» til historiene om Harry Potter.

Publisert: 06.11.20 kl. 17:52 Oppdatert: 06.11.20 kl. 18:12

Les også

Mer om Johnny Depp