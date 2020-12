LOVENS LANGE ARMER: Song Kang-ho (til venstre) og Kim Sang-Kyong i «Memories Of Murder». Foto: Arthaus

Filmanmeldelse «Memories Of Murder»: Mord og mange misforståelser

Det var liv (og død) før «Parasitt» også.

Publisert: Nå nettopp

THRILLER/DRAMA

«Memories Of Murder» («Sarin ui che-eok»)

Sør-Korea. 15 år. Regi: Bong Joon-Ho

Med: Song Kang-ho, Kim-Sang Kyong, Park Hae-il, Kim Roi-ha

«Parasitt» (2019) – tidenes første ikke-engelskspråklige Oscar-vinner for «Beste film», og det fullt fortjent – kom ikke som lyn fra klar himmel.

Regissøren Bong Joon-Ho hadde laget film i nesten to tiår allerede. Og mange vil hevde at denne, den andre langfilmen hans, fra 2003, var det første mesterverket hans.

ETTERFORSKER «PÅ SPORET»: Song Kang-ho i «Memories Of Murder». Foto: Arthaus

Til det kan jeg for egen regning tillegge: Nesten-mesterverk. Semi-mesterverk. «Memories Of Murder» er ikke like gispende velkomponert som Joon-Ho på sitt aller beste. Den er ytterst verdt å se likevel.

To kvinner er døde i Gyunggi-provinsen i Sør-Korea. Etterforskerne som er satt på saken er på dypt vann. De er ikke nødvendigvis de skarpeste knivene i skuffen, disse folkene, og de «ser» potensielle mistenkte overalt. Publikum er dessuten fiendtlig innstilt til politiet, som de mener benytter seg av tortur (det stemmer).

UPOPULÆRE AVHØRSMETODER: Song Kang-ho i «Memories Of Murder». Foto: Arthaus

Kvaliteten på politiarbeidet tar seg opp idet detektiv Seo Tae-Yoon (Kim-Sang Kyong) kommer opp fra hovedstaden Seoul for å hjelpe til. Han kan både skrive og lese rapporter og dokumenter, og identifiserer snart en rekke likhetstrekk i de to – snart tre – sakene:

Kvinnene har vært ikledd røde klær. Overgrepene og drapene har funnet sted om kvelden, på dager med mye regn. En sentimental popsang-sviske får også en rolle å spille i etterforskningen.

KAN BÅDE SKRIVE OG LESE: Kim Sang-Kyong i «Memories Of Murder». Foto: Arthaus

Joon-Ho favoritten Song Kang-ho og hans kolleger i landsbypolitiet står for det meste av den svarte komedien i «Memories Of Murder», der de virrer rundt som hodeløse høns, med en serie håpløse teorier i ermet. Eksempel: Det ble ikke funnet noen hår på drapsofrene. Så da må det vel være de skallede buddhistmunkene fra tempelet i nærheten som står bak?

Historien, basert på virkelige hendelser, utspiller seg i 1986, på et tidspunkt da Sør-Korea ikke hadde utstyr til å kunne sjekke DNA-bevis for egen maskin, men måtte sende disse til USA for å få dem analysert.

REGN, REGN, REGN: Song Kang-ho i «Memories Of Murder». Foto: Arthaus

Filmen blir gradvis mørkere og mer tragisk, og er utstyrt med en melankolsk coda som blir sittende i kroppen og hodet i dagevis etterpå.

Visuelt er Joon-Ho seg selv lik allerede her, enten kamerat befinner seg i trange, små rom og restauranter, eller fanger opp kornåkre, skog og store, forurensende fabrikker i øsende, pøsende regnvær. Klipping, komposisjon og musikk – alt sitter. Om en ikke like virtuost som i «Parasitt».

Et nesten-mesterverk, ja.