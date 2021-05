DIPLOMATIX: Andrew Scott og Ruth Wilson i «Oslo». Foto: HBO Nordic

Filmanmeldelse «Oslo»: Da vafler skulle redde verden

På banal jakt etter en «happy ending» som aldri kom.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«Oslo»

Premiere på HBO Nordic 30. mai

USA. Tillatt for alle. Regi: Bartlett Sher

Med: Ruth Wilson, Andrew Scott, Salim Dau, Waleed Zuaiter, Jeff Wilbusch, Tobias Zilliacus, Sasson Gabay, D’ovale Glickman, Rotem Keinan, Itzik Cohen

Det er klart det ligger materiale til en film i Oslo-avtalen.

Et lite land, Norge, med et hovmodig ønske om å bli verdensledende i fred- og fordragelighetsbransjen. En håndfull unge, ærgjerrige diplomater, villige til å ty til uortodokse metoder for å få det til. Mektige menn som setter seg ned med hverandre og bestemmer seg for å gjøre det riktige «for barnas skyld». Håndtrykk for historiebøkene. Aj, det var tider.

Sett fra mai 2021 virker det deprimerende klart at Oslo-avtalen ikke førte noe steds – og kanskje endog forverret konflikten den søkte å løse. Gaza ligger i grus, og en av arkitektene bak avtalen er skandalisert. Betyr det at det var galt å prøve?

«HVA SNAKKER DE OM DER INNE?»: Andrew Scott og Ruth Wilson i «Oslo». Foto: HBO Nordic

J.T. Rogers’ «Oslo» hadde premiere i 2016, og fikk Tony-prisen for Beste teaterstykke samme år (det nådde Norge i 2019). Nå er stykket blitt film, i regi av mannen som tok seg av den opprinnelige oppsettingen, Bartlett Sher. Han har ikke regissert spillefilm før. Det merkes.

Mona Juul (Wilson) og Terje Rød-Larsen (Scott) er det ambisiøse paret som bestemmer seg for å opprette en bakkanal mellom representanter for den israelske regjeringen og PLO i 1992. Dette skjer samtidig med at de offisielle fredsforhandlingene går sin (skal vi tro denne filmen) dødsdømte gang.

Alt må holdes hemmelig, også for myndighetene i «vertslandet» Norge. Jan Egeland (Zilliacus) er livredd for at den «megalomane» norske utenriksministeren Johan Jørgen Holst (Rød-Larsen karakterens ord, ikke mine) skal få nyss i aktiviteten.

JUUL I GAZA: Ruth Wilson i «Oslo». Foto: HBO Nordic

Slik har det seg at det ikke står en limousin på Fornebu flyplass idet PLOs Ahmed Qurie (Dau) og Hassan Asfour (Zuaiter) lander i januar 1993. Nei, der er kun Rød-Larsen selv, som skal kjøre dem i en Volvo til Sarpsborg. Det blir som kjent ikke mindre offisielt enn å bli kjørt i en Volvo til Sarpsborg.

I Østfold skal de i første rekke møte den israelske akademikeren Yair Hirschfeld (Glickman) og Ron Pundak (Keinan). Disse blir senere avløst av høyerestående representanter som Uri Savir (Wilbusch), Yossi Beilin (Cohen) og daværende utenriksminister Shimon Peres (Gabay).

«Oslo» var etter hva jeg forstår et pratete teaterstykke, over tre timer langt. Den første timen av filmen «Oslo» tar imidlertid nokså lett på det politiske håndverket, og konsentrerer seg heller om å etablere karakterene:

Rød-Larsen er het på grøten. Juul er klokere, sindigere og mer bevandret i diplomatisk kutyme. Egeland er den engstelige reddharen.

NEI VEL, HAN SER DA IKKE UT SOM EN ISRAELSK ETTERRETNINGSAGENT I DET HELE TATT: Jeff Wilbusch i «Oslo». Foto: HBO Nordic

Representantene for de to motpolene er vekselvis rasende, avvisende, oppgitte og mildt håpefulle. Forhandlingene går et skritt frem og to tilbake, de avblåses og gjenopptas. Det går trått og det gjør vondt. Det er mange spørsmål som må avklares. Alt fra «hvem skal hente søpla i Jeriko?» til «vil PLO anerkjenne Israels rett til å eksistere?».

Rød-Larsen og Juul har imidlertid et hemmelig våpen i ermet: Kokka på godset der forhandlingene holdes. Britiske Geraldine Alexander spiller Thorill Grandahl med en aksent som minner om den til en annen kokk, nemlig den svenske i «The Muppet Show», krysset med en tysk Brünhilde i en Mel Brooks-komedie fra 1970-tallet. Hun er sentral i den første halvdelen av «Oslo», som dreier seg mer om måltider enn møter. Alle vet at man ikke kan skape fred i verden uten å servere gode vafler.

Norske øyne vil reagere på at produsentene overhodet ikke har satt sine bein i Norge. «Oslo» er innspilt i Tsjekkia, Kroatia og England. Skogene ser ikke ut som Norge. Gatene ser ikke ut som Oslo. De staselige rommene i palasset der forhandlingene finner sted, ser definitivt ikke ut som Sarpsborg.

DE NORSKE SKOGER?: Nei. Filmproduksjonen «Oslo», her ved Jeff Wilbusch, har ikke satt sine bein i Norge. Foto: HBO Nordic

Alle øyne vil reagere på hvor uelegant en regissør av film Sher viser seg å være. Man ser det i de anemiske innklippsbildene som skal forestille Juul i Gaza, man merker det i de stive, uengasjerende skuespillerprestasjonene, man enser det i de dørgende kjedelige visuelle «løsningene».

Historien formidles med banal patos: Se hva små mennesker kan avstedkomme ved hjelp av god vilje og bedre vafler! De 30 årene som er gått siden begivenhetene fant sted, har vist oss at det dessverre ikke er så enkelt.

TILBAKE TIL TEGNEBRETTET: Ruth Wilson og Andrew Scott i «Oslo». Foto: HBO Nordic

Jeg forventet ikke at dette amerikanske manuset, ment for et internasjonalt publikum, skulle være et oppgjør med hybrisen i det norske frilansfredskorps-diplomatiet.

Men jeg forventet heller ikke at det skulle fremstå som et bestillingsverk fra ekteparet Juul/Rød-Larsen, ment å feire den gangen da lille Norge var den flinkeste eleven i klassen.

«Oslo» er ganske så flau film. Spesielt for nordmenn.