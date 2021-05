USKYLDENS ANSKIT?: Carey Mulligan i «Promising Young Woman». Foto: Focus Features / United International Pictures

Filmanmeldelse «Promising Young Woman»: Søte sukkertøy og bitre piller

#metoo kjørt gjennom den popkulturelle kvernen. Det blir det uanstendig underholdende film av.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

SORT KOMEDIE/THRILLER

«Promising Young Woman»

Storbritannia og USA. 15 år. Regi: Emerald Fennell

Med: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Molly Shannon, Laverne Cox, Chris Lowell

«Promising Young Woman», skrevet og regissert av britiske Emerald Fennell, vant Oscar for «beste originalmanus» i april i år, og var videre nominert i klassene «beste film», «beste regissør», og «beste klipp». Carey Mulligan var nominert til «beste kvinnelige skuespiller», men tapte for Frances McDormand.

Oppmerksomheten sier en del om tiden vi lever i. For «Promising Young Woman» er ikke en slik film som har pleid å få Oscar-nominasjoner kastet etter seg. Det er en mørk, mørk film, like grimt håpløs som «Joker». Men langt mer interessant.

KVELDSSKIFTET: Emerald Fennell (til høyre) regisserer Carey Mulligan i «Promising Young Woman». Foto: Merie Weismiller Wallace / Focus Features / United International Pictures

Hva er det så den sier? Det er det vanskeligere å sette fingeren på. «Promising Young Woman» er en film med en svært ustadig temperatur og tone. Den lander et sted som vil få mange til å føle seg ambivalente.

Cassandra (Mulligan) bor hos foreldrene og jobber på kaffebar. En gang var hun tittelens «lovende unge kvinne», og studerte medisin sammen med bestevenninnen fra barnsbein av, Nina. I løpet av studietiden skjedde det noe forferdelig: Nina ble voldtatt av medstudenten Al (Lowell). Kompisene hans, en gjeng amerikanske «jocks», sto og så på og heiet.

Nina ble aldri seg selv igjen, og Cassandra ble også varig merket. Nå, syv år etter, dreier Cassandras eksistens seg kun om én ting: Hevn. Det er mange skyldige. Han som begikk voldtekten, de som lot det skje og de som snudde ryggen til Nina i tiden etter.

«SJEKK HO ER DRITA!»: Carey Mulligan i «Promising Young Woman». Foto: Focus Features / United International Pictures

Om kveldene sminker Cassandra seg opp, drar alene ut på klubbene i byen og later som om hun er dritings. Før eller senere vil det da komme en mann bort til henne og tilby seg å få henne trygt hjem. Det de egentlig vil, er å utnytte en døddrukken kvinne. Da lærer Cassandra dem en lekse (vi får ikke vite nøyaktig hvordan). Så drar hun hjem og setter et kryss i den ungpikeaktige dagboken sin.

Slik går dagene, inntil Ryan (Burnham), som Cassandra kjenner fra studiedagene, kommer inn på kaffebaren. Da er det at «Promising Young Woman» går fra å være en mørk komedie om hevn til å – i alle fall midlertidig – bli en «romantisk komedie». De to har det utmerket sammen. Men Cassandra kan jo ikke vise ham hvem hun egentlig er.

«PUPPY LOVE»: Carey Mulligan og Bo Burnham i «Promising Young Woman». Foto: Merie Weismiller Wallace / Focus Features / United International Pictures

Hvor det ender? Ikke der man tror, det er helt sikkert. Og her skal denne anmelder innrømme at han syntes det siste kvarteret av «Promising Young Woman» var vondt, vrient og utilfredsstillende. Jeg mener, det er jo grenser for hva begrepet «den som ler sist, ler best», bør romme. Er det ikke?

Men så er da også dette en film som søker det overskridende ved hver anledning. Det første spørsmålet man stiller seg, er om det er «moralsk» å lage en så underholdende film som «Promising Young Woman» om et tema så bekmørkt som dette.

Dernest blir man sittende og lure på om Fennell noen gang klarer å bestemme seg for hvorvidt det å vie livet sitt til å få hevn, er en smart ting eller ikke (det er det etter alle solemerker ikke). Er filmen for nihilistisk? Eller er den ikke nihilistisk nok?

«STARS ARE BLIND»: Carey Mulligan og Bo Burnham i «Promising Young Woman». Foto: Merie Weismiller Wallace / Focus Features / United International Pictures

Tankene – som kan bli til innvendinger dersom man dveler ved dem – kommer snikende først etter en stund. For «Promising Young Woman» er lenge uanstendig vittig.

Visuelt minner den om en tenåringssåpe på Disney Channel. Cassandras stil synes å ha frosset i 12-årsalderen, hun liker rosa klær, cupcakes og fargerikt godteri. Estetikken er feminisert, Lolita-seksualisert Instagram. Dialogen er syrlig, kunstig som i et overarbeidet sitcom-manus.

Effekten er ikke bare ironisk, men infam, og den tas helt ut i de parodisk romantiske scenen med Ryan, der de to danser på apoteket til tonene av Paris Hiltons «Stars Are Blind» (filmens bruk av popmusikk er inspirert).

HEVNENS ENGEL: Carey Mulligan i «Promising Young Woman». Foto: Merie Weismiller Wallace / Focus Features / United International Pictures

Det hyperrealistisk, stilisert søte møter det grusomt bitre, og sammenstøtene slår ofte gnister. Så får man heller leve med at manuset ikke er like kløktig konstruert hele veien. Og at de siste pillene blir i det bitreste laget.

«Promising Young Woman» gir deg noe å tenke på, og de to timene flyr faderlig fort unna. Mulligan, nesten alltid å se i tekkelige, sympatiske roller, spiller mot type, og får enormt mye ut av det: De stadig skiftende ansiktsuttrykkene er perfekt kalibrert. Hun fikk som sagt ikke Oscar-statuetten. Men det kunne hun godt ha gjort.