VERDEN FORSVINNER: Anthony Hopkins i «The Father» Foto: Sean Gleason / Storytelling Media

Filmanmeldelse «The Father»: Far faller

Anthony Hopkins (83) fikk Oscar for denne. Det skulle nesten bare mangle.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«The Father»

Storbritannia. 9 år. Regi: Florian Zeller

Med: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Mark Gatts, Rufus Sewell, Olivia Williams

Anthony (Hopkins) ser ut som en typisk distingvert britisk gentleman der han sitter og lytter til klassisk musikk i sin bolig i London. Den store, velholdte leiligheten avslører ham som en kultivert herre. Det er bøker i bokhyllene og kunst på veggene.

Men vi skal snart begynne å sette spørsmål ved det vi ser. Er det hans leilighet? Eller er det datteren Annes (Colman)? Hvordan kan det ha seg at den tilsynelatende er i ferd med å bli tømt? Er vi egentlig i en leilighet i London?

HERRE I EGET HUS?: Anthony Hopkins i «The Father». Foto: Sean Gleason / Storytelling Media

Regidebutanten Florian Zellers film, basert på hans eget teaterstykke, lar oss se verden fra Anthonys perspektiv. 81-åringen har Alzheimer. Det er såpass ille at selv det store traumet i livet hans – tapet av den yngste datteren Lucy i en bilulykke – er i ferd med å svinne hen for ham.

Vi kan ikke stole på det han ser, eller hvordan han på annen måte oppfatter virkeligheten. Han tar feil av navn og ansikter, og blander sammen minner og nåtid. Tankene er fragmenterte, mangelen på sammenheng og fast grunn under føttene oppleves som skremmende og fremmedgjørende. Livet er blitt et puslespill der bitene ikke passer. Det føles litt som å være fanget i en psykologisk thriller – også for oss som ser på.

OMSORGSPERSON 1: Olivia Colman i «The Father». Foto: Sean Gleason / Storytelling Media

Forvirringen står å lese i Anthonys ansikt, som av og til – ganske ofte, egentlig – blir formørket av et gryende raseri. Han kan bli slem mot datteren Anne og andre som vil ham vel, han kan bli svak som et barn og patetisk paranoid. Selve kroppsspråket slår en som tungt og desorientert. Han kan sette frykt i folk, og han finner aldri armbåndsuret sitt. Snart sliter han med å forstå hvordan man tar på seg en genser.

Hovedrollen i «The Father» er en slik som enhver mester i den rette alderen ville ofret venstrearmen sin for. Hopkins, som fikk en helt fortjent Oscar for innsatsen i april, gjør den – som forventet – til et paradenummer.

Så kunne den da også vært skrevet med tanke på en av de kvalitetene som har karakterisert karrieren hans: Følelsen av at det ulmer noe i ham, at det når som helst kan skje noe uforutsett og kanskje farlig.

OMSORGSPERSON 2: Imogen Poots i «The Father». Foto: Sean Gleason / Storytelling Media

Hopkins’ demente mann kan fremdeles være sjarmerende. Og ja, det er selvsagt synd på ham. Men «The Father» lar aldri karakteren bli for elskelig. Det er meningen at Anthony skal være utmattende. Det er meningen at vi skal reflektere over spørsmålet som alle mennesker som havner i en omsorgsrolle overfor foreldrene sine, må stille seg : Hvor mye er det rimelig å ofre? Det er også meningen at vi skal få et troverdig innblikk i en gruvekkende sykdom.

FORVIRRET: Anthony Hopkins i «The Father». Foto: Sean Gleason / Storytelling Media

Er «The Father» teater på film? Nei, det synes jeg egentlig ikke. Til tross for at den i hovedsak utspiller seg innenfor husets fire vegger, og til tross for at Zeller ikke gjør veldig mye vesen av seg rent visuelt.

Det trenger han ikke. Formen ligger der allerede, i det kløktige, kloke manuset. Regissøren har dessuten luksusen det er å kunne stole ett hundre prosent på de eminente skuespillerne (Colman ikke glemt). En på alle måter bevegende og relevant film.