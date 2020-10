SETT INN «FINNER TONEN»-BILDETEKST HER: Kelvi n Harrison Jr. og Dakota Johnson i «The High Note». Foto: Glen Wilson / United International Pictures

Filmanmeldelse «The High Note»: Halvsøt musikk

Musikknostalgi er tidens melodi.

ROMANTISK KOMEDIE

«The High Note»

USA. Tillatt for alle. regi: Nisha Ganatra

Med: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr., Ice Cube, Diplo, Bill Pullman

De er ganske reaksjonære, alle disse noenlunde ferske filmene som tar utgangspunkt i musikkbransjen. Alle tar liksom for gitt at det gamle = autentisk og det nye = fake, kort sagt at alt var bedre før, og at sannheten er å finne i dine foreldres platesamling.

Det gjelder «La La Land» (2016), det gjelder «A Star Is Born» (2018) og det gjelder fjorårets skuffende «Yesterday». Hvorvidt det de preker har noe for seg, er debatt som det muligens er verdt å ha. Men kanskje primært andre steder enn på kinolerretet.

VANNBÆRER FOR STJERNENE: Dakota Johnson (til venstre) og Tracee Ellis Ross i «The High Note». Foto: Glen Wilson / United International Pictures

Maggie (Johnson, som ikke er en magnetisk skuespiller, men som jammen prøver litt av alt) er den personlige assistenten til Grace Davis (Ellis Ross), en fetert diva i Mariah Carey-klassen som sliter med å få nye hits etter fylte 40. Manageren hennes, Jack (Ice Cube), ser helst at hun kaster inn håndkleet, og rir inn i solnedgangen i form av en Celine Dion-style «residens» i Vegas.

Maggie, som har ambisjoner om å bli musikkprodusent, men som foreløpig stort sett kjøper flaskevann og oppdaterer «Instaen» til sin arbeidsgiver, gjør sitt beste for å stikke kjepper i hjulene for disse planene. Hun mener at det verden vil ha, er ny musikk fra Davis.

«SELVSAGT HAR JEG DINE BESTE INTERESSER I TANKENE»: Ice Cube i «The High Note». Foto: Glen Wilson / United International Pictures

Samtidig med at dette skjer, treffer hun en ung og besynderlig søkkrik mann som vil bli musiker, han også: David (Harrison Jr.). Det er duket for en romanse av et langt mer pusete slag enn den Johnson er vant med fra «Fifty Shades Of Grey»-filmene. Det er også duket for et klimaks som er så over alle støvelskaft at det føles som en selvbevisst parodi på all verdens romantisk komedie-klimaks.

EN DIVA HILSER PÅ SINE UNDERSÅTTER: Dakota Johnson (til venstre), Ice Cube og Tracee Ellis Ross i «The High Note». Foto: Glen Wilson / United International Pictures

Musikkprodusenten Diplo spiller en slesk karikert utgave av seg selv, Eddie Izzard spiller mer eller mindre Elton John og Ice Cube er fornøyelig som sur musikkbransjedrittsekk-med-et-hjerte-av-gull. Det lille seriøse poenget i «The High Note» – alderisme i popmusikken – skyves kjapt til side, slik at alle kan glede seg når alt går bra – enormt bra – til slutt.

Den romantiske komedien opplever en liten renessanse for tiden, utvilsomt et utslag av at verden utenfor kinosalen oppleves som så rævva. Den som måtte trenge et kjapt skudd av dum, billig «lykke» kan gjøre verre ting enn å løse billett til denne teite, ekstremt amerikanske filmen.

Publisert: 09.10.20 kl. 14:28

