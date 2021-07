NOEN HJEMME?: Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann og Mads Mikkelsen i «Rettferdighetens ryttere». Foto: Rolf Konow / Nordisk Film Distribusjon

Filmanmeldelse «Rettferdighetens ryttere»: Sur hevn

Mads Mikkelsen: Nå er han full og sint.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

ACTION/KOMEDIE/DRAMA

«Rettferdighetens ryttere» («Retfærdighedens ryttere»)

Danmark. 15 år. Regi: Anders Thomas Jensen

Med: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann, Nicolas Bro

Ikke før har yrkessoldaten Markus (Mikkelsen) meddelt sin kone at han blir tre måneder forsinket hjem fra krigen, før sistnevnte og datteren Mathilde (Heick Gadeberg) blir utsatt for en tragisk togulykke.

Mathilde overlever. Moren gjør det ikke. Far kommer hjem for å sørge og å ta seg av datteren. Det blir vanskelig, all den tid Markus var en vandrende posttraumatisk stress-diagnose allerede før kona ble drept, og har vært borte så lenge at han knapt kjenner sitt tenårings-avkom lenger.

YRKESSOLDAT M/DATTER: Andrea Heick Gadeberg og Mads Mikkelsen i «Rettferdighetens ryttere». Foto: Rolf Konow / Nordisk Film Distribusjon

På det samme toget var Otto (Lie Kaas). Han og Lennart (Brygmann) hadde akkurat fått sparken. De to driver med sannsynlighetsberegning og statistikk – samt nokså avansert snoking på internettet. Vennen deres Emmenthaler (Bro) er den største snokeren av dem alle. Men han går nødig ut av døren.

Otto har store kvaler. Han ga setet sitt på toget til Markus’ kone, trolig fordi han syntes hun var «smuk». Ikke tror han at det var en ulykke heller. Et tidligere motorsykkelgjeng-medlem satt i den samme kupeen. Han skulle snart være kronvitne i en straffesak mot MC-banden Riders of Justice.

Otto legger to og to sammen, og får fem: «Ulykken» var et planlagt attentat, gjennomført for å hindre «rockeren» (som MC-folk kalles i Danmark) fra å nå vitneboksen. De tre amatørdetektivene går til Markus med informasjonen.

Omtrent her er det «Rettferdighetens ryttere» går fra å være et tragisk familiedrama til å bli en burlesk krimkomedie – «Olsen-banden» for voksne. Markus og de nye vennene installerer seg på en låve, og går i gang med å planlegge hevn. Mathilde og den hengslete emo-guttevennen hennes tror og håper at det som foregår på låven er et slags avansert terapi-eksperiment. Det er det altså ikke.

PÅ LÅVEN SITTER NISSENE: Nicolas Bro, Lars Bryggman, Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas (fra venstre) i «Rettferdighetens ryttere». Foto: Rolf Konow / Nordisk Film Distribusjon

Humoren er «dejlig dansk» – tidvis bisarr, alltid aktivt uinteressert i hva som er politisk korrekt eller ikke. Men når likene begynner å hope seg opp i filmens andre del, vil enkelte oppleve at latteren setter seg fast i halsen.

Denne anmelder skal villige innrømme at han har tiltagende vondt for filmer der komikk til stadighet avløses av rene henrettelser. For det første er det noe veldig nittitallsaktig ved miksen. For det andre har brå, stygg vold en tendens til å ta oppmerksomheten bort fra det en film ellers måtte ha på hjertet.

Det er, i dette tilfellet, ganske mye: «Rettferdighetens ryttere» handler om verdien av hevn (ikke minst filmer om hevn), verdien av å snakke om følelsene sine, sorgarbeid, far-datterforhold, «sommerfugleffekten» og hvordan livene våre styres av tilfeldigheter.

GUTTER ER GUTTER: Nicolas Bro, Nikolaj Lie Kaas, Lars Bryggman og Mads Mikkelsen i «Rettferdighetens ryttere». Foto: Rolf Konow / Nordisk Film Distribusjon

Den handler også om den noen ganger eksplosivt idiotiske dynamikken menn imellom. Ensemblet i «Rettferdighetens ryttere» er i så måte både velkjent og eminent: Mads Mikkelsen er som vanlig ytterst karismatisk, selv når han bare steker egg, og blir støttet godt opp av en for anledningen nervøs og spak Lie Kaas i fullt Seth Rogen-helskjegg.

Bryggman er den ubekymrede dusten som snakker for mye (hei, Benny!), og røslige Bro er bandens svar på «Data-Harry»: En oppfarende tjukkas med diva-tendenser. Ros også til unge Heick Gadeberg, som står for det som er av ro, empati og fornuft i filmen.

«Rettferdighetens ryttere» rir flere hester. Den vil ha oss til å både skratte og sperre opp øynene i forferdelse. Den tar veldig lett på troverdigheten i krimplottet, om man kan kalle det det. Det er en tragikomedie som står utstøtt i krysningspunktet mellom hevnthrilleren, actionfilmen, familiedramaet og buskiskomedien.

Manusforfatteren og regissøren Jensen, en av de sentrale skikkelsene i renessansen i dansk spillefilm de siste tiårene, klarer nesten å knyte sammen sekken. Men jeg synes ikke han klarer det helt.