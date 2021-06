FEMBARNSFAR: Ewan McGregor og Mary Elizabeth Winstead under premieren på «Fargo» i Hollywood i 2017. Det var starten på deres kjærlighetshistorie. Foto: PATRICK T. FALLON /Reuters

Ewan McGregor ble pappa «i hemmelighet»

Ewan McGregor (50) har fått barn med kjæresten Mary Elizabeth Winstead (36). Det bekrefter stjernens voksne døtre.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert:

McGregor og kjæresten har aldri informert offentligheten om at de ventet barn sammen. Det er heller ikke de som melder om at de nå har fått en sønn.

Derimot er det McGregors datter Clara (25) som kunngjør nyheten på Instagram. Under et bilde av seg selv med sin nyfødte bror skriver hun:

«Velkommen til verden, lillebror. Gratulerer til pappa og Mary – dette er den største gaven»:

Også McGregors datter Esther (19) deler bilder av seg selv med babyen, som hun røper har fått navnet Laurie.

«Så ut som en sjørøver da jeg møtte lillebroren min. Det anbefales! Velkommen til familien, lille Laurie», skriver hun:

Den skotske filmstjernen er dermed fembarnsfar. Dette er hans første sønn.

McGregor har tre biologiske døtre og en adoptivdatter med ekskona Eve Mavrakis (54), som han holdt sammen med i 22 år. De ble skilt i 2018, etter at McGregor hadde falt for amerikanske Winstead under innspillingen av «Fargo» året før.

McGregors datter Clara var i starten svært kritisk til farens nye forhold og utbroderte sin misnøye i sosiale medier. Siden har hun forklart på Instagram at selv om hun ikke er stolt over måten hun reagerte på, så var det sånn hun følte det der og da.

Også Winstead har et ekteskap bak seg, men barnet er hennes første.

