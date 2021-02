BYMANN PÅ VIDDESAFARI: Johannes Kuhnke i «Red Dot». Foto: Særún Hrafnkelsdóttir Norén / Netflix

TV-anmeldelse «Red Dot»: Svensk søppel

Pilking med døden i Dalarna.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

ACTION/THRILLER

«Red Dot»

Premiere på Netflix torsdag 11. februar

Sverige. 15 år. Regi: Alain Darborg

Med: Johannes Kuhnke, Nanna Blondell, Thomas Hanson, Kalled Mustonen, Anastasios Soulis

Da vi først treffer David (Kuhnke) og Nadja (Blondell) er de fulle av ungdommelig og oppadgående optimisme. Han er nettopp ferdig utdannet sivilingeniør. Hun skal bli lege. Han frir til henne fra et offentlig toalett, og får til tross for dette «ja».

Et halvt år senere har hverdagen satt inn, og de banale trettene tatt til. Nadja vil at David skal fikse lokket på vaskemaskinen; David vil bare spille videospill. De krangler til og med om hva videospillet heter. «Battlefreed», misforstår Nadja. «Battlefield!», irettesetter David surt.

STOPP. SNU. DRA HJEM!: Johannes Kunhnke og Nanna Blondell på vei til sine livs største «mistag» i «Red Dot». Foto: Netflix

Hvordan «blåse liv» i forholdet? David satser på at et rebusløp, som igjen leder til en langhelg i fjellene i Dalarna, skal gjøre susen. Så de legger av gårde til noe som heter Björndalen. David skal snart få vite at Nadja er gravid.

De stopper på en bensinstasjon underveis, og tiltrekker seg en del uønsket oppmerksomhet fra noen lokale «lantisar» (bygdefolk). Sånne med olajakker og caps, du vet. Senere skjer noe noe som overbeviser David og Nadja om at de to mennene har fulgt etter dem opp på fjellet.

Det er her anmelderen får lyst til å si: Stopp. Snu. Dra hjem! Også dere to har da sett en rekke filmer om hvordan det kan gå når byfolk innbiller seg at de har noe i «villmarken» å gjøre? Fra «Straw Dogs» («Kjøterne», 1971) og «Picnic med døden» («Deliverance», 1972) til – for å holde oss i Sverige – «Midsommar» (2019). Tilbake til den trygge storbyen med dere!

NYTER PÅSKESOLEN: Johannes Kuhnke og Nanna Blondell i «Red Dot». Foto: Netflix

David og Nadja gjør i stedet det siste man skal gjøre når man har antatt morderiske bygdepsykopater i hælene: De legger ut på overnattingstur på vidda. Der varer ikke lenge før de har tittelens «red dot» – laser-siktet fra en jaktrifle, slik vi husker fra den beryktede «Lasermannen» – på seg.

Høres spennende ut? La meg mildt antyde at «Red Dot» er alt annet enn spennende, og at årets svakeste «actionthriller» kom tidlig i år, rett på Netflix.

At vi får vite så forsvinnende lite om hvem David og Nadja er (det aller meste er oppsummert i de to første avsnittene i denne anmeldelsen), og at det dermed er umulig å føle så mye for dem når de havner i fare, er nå én ting. At regissør Darborg overhodet ikke er i stand til å regissere eller koreografere en velfungerende actionsekvens, er en annen.

JA, OG MØRKT ER DET OGSÅ: Nanna Blondell og Johannes Kuhnke i «Red Dot». Foto: Særún Hrafnkelsdóttir Norén / Netflix

Selv kamerakjøringene over vinterlandskapet føles uinspirerte i «Red Dot». Bildene har null dybde, som var de fanget på en litt over middels fancy smarttelefon. Skuespillet er pinlig bokstavelig, historien er forutsigbar og trett.

Det skjer riktignok noe i «akt 3» som er egnet til forklare oss hvorfor kjærligheten mellom David og Nadja ble så kaldt, så fort. Men denne «overraskelsen» er både stupid og sadistisk.

PÅ VIDDENE: Nanna Blondell og Johannes Kuhnke i «Red Dot» Foto: Særún Hrafnkelsdóttir Norén / Netflix

Denne anmelder trodde i det lengste at «Red Dot» var en slags studentfilm, subsidiært en «actionrulle» laget på pur trass av en ung amatør-auteur med mer pågangsmot enn talent, à la norske Reinert Kill («Hora», 2009; «Juleblod», 2017).

Antagelsen viste seg dessverre å ikke stemme. Alain Darborg har laget både film og TV før, han. Etter «Red Dot» føles det maktpåliggende at vi alle gjør vårt for at så ikke skjer igjen.