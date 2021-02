ALLTID FORAN: Tom Hanks of Helena Zengel i «News Of The World». Foto: Universal Pictures / Netflix

Filmanmeldelse «News Of The World»: Tom Hanks redder unionen

Oppvigler med avis i hånd.

DRAMA/WESTERN

«News Of The World»

Premiere på Netflix onsdag 10. februar

USA. 13 år. Regi: Paul Greengrass

Med: Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Angelo Covino, Elizabeth Marvel, Fred Hechinger, Thomas Francis Murphy

Va’kke noe internett i 1870 (si), så jobben til borgerkrigs-veteranen kaptein Kidd, spilt av Tom Hanks, i «News Of The World», er å reise rundt i Texas og lese høyt fra et knippe mer eller mindre rykende ferske aviser. Til innbyggere som jobber så hardt at de ikke har tid til å lese selv. Ja, som nok i de fleste tilfeller nok ikke kan lese.

Han tar ti cent per snute i inngangspenger, og kommer ikke til å bli rik av geskjeften. Det er dessuten farlig å ferdes rundt i Texas på denne tiden i historien, fem år etter at den bitre krigen tok slutt. Langt fra alle texanere ønsker å slutte seg til unionen igjen, og landskapet er fullt av banditter, drapsmenn og «rebeller».

DA VESTEN VAR VILL: Tom Hanks og Helena Zengel i «News Of The World». Foto: Bruce W. Talamon / Universal Pictures / Netflix

Men Kidd har en drivkraft. For det første har han en fortid i trykkeribransjen. For det andre løper han fra noe – kona i San Antonio, for å være eksakt. For det tredje har han et genuint ønske om å opplyse folket.

En kveld, etter å ha lest for de uvaskede massene i Wichita Falls, rir Kidd rett inn i en sørgelig scene. En svart mann er hengt (han har en «Texas says no!»-plakat festet på brystet) og en ung hvit pike, Johanna (Zengel), sitter alene i mørket.

«SIGNY FARDAL SENDT HJEM FRA ’FARMEN’ – FANSEN RASER»: Tom Hanks videreformidler det nyeste nye i «News Of The World». Foto: Bruce W. Talamon / Universal Pictures / Netflix

Det skal vise seg at hun er av tysk herkomst, men oppvokst blant Kiowa-indianere (ekko av John Fords «På sporet», 1956, her). Og at hun er blitt foreldreløs ikke bare én, men to ganger. Den drepte mannen var i ferd med å frakte henne til hennes eneste levende slektninger, en tante og en onkel i Castroville.

Kidd, en god mann (hei, han er spilt av Tom Hanks), kommer i stuss, men bestemmer seg for å ta over jobben. Johanna er «vill» og lite interessert i å forholde seg til enda en fremmed voksenperson. Men det er ingen spoiler å avsløre at de to etter hvert skal bli svært knyttet til hverandre.

Det er mange farer langs veien. Banditter som vil «kjøpe» jentungen med det engleaktige blonde håret. «Yankee»-byråkrater som er til mer heft enn hjelp. Den største fienden er imidlertid uroen og splittelsen i selve befolkningen.

FØRST MED DET SISTE: Tom Hanks og Helena Zengler i «News Of The World». Foto: Bruce W. Talamon / Universal Pictures / Netflix

I Erath kan det gå veldig galt. Den lille byen er styrt med jernhånd av «bøffelkongen» Mr. Farley (Murphy), en demagog som uten å mukke kvitter seg med alt som måtte finnes av dissidenter. Han vil at Kidd skal lese fra hans egen avis, redigert av ham selv og stort sett bestående av panegyriske artikler om hans egen fortreffelighet.

Kidd nekter, og begynner å lese skikkelige nyheter fra ordentlige aviser i stedet. Blant annet om mennesker som fagorganiserer seg – og står opp mot tyranner som Mr. Farley.

Om du nå tenker at regissør Greengrass med dette ønsker om å si noe om vår egen tid – polarisering, maktpersoner som vil bli autokrater, falske nyheter og konspirasjonsteorier – så har du selvsagt helt rett. Parallellene er (over-) tydelige.

BORGERKRIGSREPORTERE: Helena Zengler og Tom Hanks i «News Of The World». Foto: Bruce W. Talamon / Universal Pictures / Netflix

Som politisk film betraktet, oppfattet denne anmelder «News Of The World» som nokså naiv. Samfunnssykdommer er kompliserte saker, i 1870 som nå, og det hjelper neppe å sende inn én god mann – altså Tom Hanks – for å stilne uroen og få alle til å dra i riktig retning. Dessverre.

Men en severdig film? Ja. Spesielt for oss som vanskelig kan få nok av westernlandskaper (filmen er innspilt i New Mexico, og bildene er fanget av fotografen Dariusz Wolski). Disse er så flotte at selv James Newton Howards påtrengende filmmusikk ikke kommer i veien for dem.

NYTT FRA HOLLYWOOD: Paul Greengrass (til venstre) regisserer Tom Hanks på settet til «News Of The World». Foto: Bruce W. Talamon / Universal Pictures / Netflix

Hanks er ingenting om ikke sympatisk (d’oh!), og Zengel, sist sett i Norge i den kruttsterke «Systemsprengeren» i 2019, har et enormt fascinerende ansikt, og styrke nok til å stå oppreist i en ørkenstorm.

Ikke noe mesterverk og et stykke unna Greengrass i toppform: Den hadde vært mildt skuffende om den hadde blitt satt opp på kino, denne her.

Men verdt å få med seg på Netflix en kald februaraften? Absolutt.