POPTROLL: Dronning Poppy i et ukarakteristisk hissig øyeblikk i «Trolls – verdensturné». Foto: DreamWorks Animation / United International Pictures

Filmanmeldelse «Trolls – verdensturné»: Poptimisme

Glädje ska byggas utav musik.

Nå nettopp

ANIMASJON/BARNEFILM

«Trolls – verdensturné» («Trolls World Tour»)

USA. Tillatt for alle. Regi: Walt Dohrn og David P. Smith

Norske stemmer: Marion Ravn, Atle Pettersen, Tomine Harket, Stian Presthus, Malin Pettersen, Øyvind «Vinny» Saugvik

Ikke før har Øystein Dolmen og (i ånden) Gustav Lorentzen tatt oss med på en psykedelisk reise til den lysergiske surrealismens hjerte i den knallgode «Knutsen og Ludvigsen 2 – Det store dyret», før kinoene kan lokke små og store med «Trolls – verdensturné».

Det er en film som i likhet med sin fornøyelige forgjenger, «Trolls» fra 2016, får en til å assosiere til dop, den også. Nærmere bestemt MDMA. Man ønsker virkelig ikke å terpe på ting som dette i en anmeldelse av en film for små barn. Men det ville vært unnfallende å ikke nevne det, og jeg tar det for gitt at de små barna ikke leser filmanmeldelser i VG.

SHINY HAPPY TROLL: Scene fra «Trolls – verdensturné». Foto: DreamWorks Animation / United International Pictures

Den første store scenen i «Trolls – verdensturné» forestiller en gigantisk rave der fargeglade troll hopper opp og ned, egget til euforiens yttergrenser av «drop»-et i en Daft Punk-låt. Det føles som å stige ned i en gigantisk pose Non Stop, med Chic og Dee-Lite på øret, og Dronning Poppy, som har dusjet i glitter, gnir det inn: Dette er en verden som dreier seg om tre ting: Synging, dansing og klemming.

Men midt i fest, kommer blåmandag. I form av Barb, et sortkledd hardrocktroll kledd i nettingstrømper, lær og nagler. Dronning Poppy får sjokk. Finnes det troll som ikke er som oss? Som liker annen musikk og kler seg annerledes?

BARB(AREN): Hardrocktrollet Barb i «Trolls – verdensturné». Foto: DreamWorks Animation / United International Pictures

Det gjør det. Våre «poptroll» viser seg å være kun én av seks «raser». I tillegg til rocktroll finnes det countrytroll (de bor i Ensomheim, og er triste), technotroll, funktroll (inkludert hip hop-troll) og troll som kun hører på klassisk musikk (de hører hjemme i Symfonistad). Noen utbrytertroll har dessuten hensunket til mindre betydelige sjangre, så som K-pop, reggaeton og musikk der vokalistene – sjokk av sjokk – jodler.

Barb har til hensikt å ta over hele trollverdenen, og tvinge alle til å like sin musikk. Det kan kan jo ikke Poppy og de andre poptrollene leve med.

TROLL I ALLE FASONGER: Scene fra «Trolls – verdensturné». Foto: DreamWorks Animation / United International Pictures

Som alle som er eldre enn hovedmålgruppen vil skjønne: Det handler om toleranse og det å leve sammen i harmoni, ubetydelige forskjeller til tross. Kort sagt musikksmak som metafor for «rase».

Det er langt fra sikkert at barn vil få med seg dette. Men de vil kose seg likevel, for «Trolls – verdensturné» ser, for å sitere den selv, ut som den «har fått juling av en regnbue». De visuelle vitsene kommer tett (se countrymannen bruke barten sin som lasso!).

Mye fin og – selvsagt – variert musikk er det også, selv om «smooth jazz» får det glatte lag som noe som «skaper avsmak for jazz». (Juryen er ute når det gjelder jodling, virker det som).

MEN HAN HER ER DET INGEN SOM VIL HØRE PÅ: «Smooth jazz»-trollet i «Trolls – verdensturné». Foto: DreamWorks Animation / United International Pictures

Og jo, før jeg glemmer det: De norske stemmene, besørget av et imponerende stjernelag, fungerer aldeles glimrende.

En film som tar til orde for både toleranse og bred musikksmak – hva er galt med det? Ingenting. Da får vi heller leve med at sanseapparatet kneler en smule under bombardementet av mettede farger og høy popmusikk, og at «Trolls – verdensturné» åpenbart er laget av en gjeng skikkelige narkiser.

Publisert: 03.10.20 kl. 14:25

Les også