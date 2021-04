OMSTRIDT: Armie Hammer på Film Independent Spirit Awards i Santa Monica i 2019. Foto: Jordan Strauss / AP

Armie Hammer etter skandalen: − Må fokusere på meg selv

Filmstjernen Armie Hammer (34) har kommet med sin første uttalelse på mange måneder.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det skjer i forbindelse med at han nå har trukket seg fra Broadway-oppsetningen «The Minutes».

Broadway melder på sine nettsider at «Armie Hammer har trukket seg ut av personlige årsaker».

Deretter følger følgende uttalelse fra Hammer selv:

«Jeg har elsket hvert sekund jeg har jobbet med «The Minutes» med familien jeg har skapt fra Steppenwolf», sier han og sikter til produksjonsstaben og regissør Trazy Letts.

«Men akkurat nå trenger jeg å fokusere på egen helse for familiens skyld», legger den skilte tobarnsfaren til.

«Resultatet er at jeg ikke kommer til å stille på Broadway med denne oppsetningen», lyder det videre i Hammers forklaring.

Snøballen begynte å rulle på nyåret da det som angivelig er private Instagram-meldinger av svært tvilsom art, ble spredt for offentligheten.

Hammer uttalte – da saken sprakk i mediene – at han «ikke vil kommentere bullshit-påstandene».

«Men i lyset av de ondskapsfulle og falske nettangrepene på meg, kan jeg ikke med god samvittighet nå reise fra barna mine i fire måneder for å spille inn en film i Den dominikanske republikk», lød det i en uttalelse da han trakk seg fra den første filmjobben.

Siden har det vært stille fra Hammer, og det bare gått nedover med karrieren.

34-åringen har mistet den ene jobben etter den andre. Senest for fem dager siden ble det klart at han er ute av thrilleren «The Billion Dollar Spy», hvor han skulle spille mot danske Mads Mikkelsen (55).

Nylig ble det kjent at Hammer etterforskes for seksuelt overgrep, anklager skuespilleren selv nekter for stemmer.