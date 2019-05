PINEWOOD: Produksjonsstudioet Pinewood er kjent for James Bond-innspillinger. Her står en lastebil med logoen på Sæbø i Ørsta. Foto: Rune Thomas Sæbønes / Møre-Nytt

Håper Sæbø blir James Bond-bygd

På tirsdag og onsdag braker det løs på Sæbø i Ørsta. Et produksjonsselskap som tidligere har stått bak Bond-innspillinger i Norge, varsler filminnspilling i sentrum, på kaia og ute på fjorden.

– Hvis ryktene stemmer, og det er Bond som skal spille inn, så passer det glimrende. Det er reklame i millionklassen, sier ordfører i Ørsta kommune, Steinar Aam, til VG.

Denne helgen har flere varebiler merket med logoene Pinewood og Movie Makers inntatt Sæbø, en liten bygd som ligger i Hjørundfjorden i Møre og Romsdal.

SÆBØ: Her ser man bygda Sæbø fra fjelltoppen Saksa, ved Hjørundfjorden. Foto: Jostein Matre

Det var TV 2 som første omtalte at biler fra Pinewood, som er kjent for å stå bak James Bond-produksjoner, hadde parkert bilene sine i bygda som ligger omkranset av vakker norsk natur. Det samme skriver lokalavisen Møre-Nytt.

– Jeg håper de filmer fjordene og fjellene, som er vår juvel i reiselivssammenheng, sier ordfører Aam.

– Spennende

Som vanlig er det stort hemmelighetskremmeri rundt Bond-innspillingen.

TV 2 får likevel opplyst fra flere uavhengige kilder at de er engasjert til å levere tjenester i forbindelse med Bond-opptak de nærmeste dagene.

– Innspillingen er sagt å skulle skje tirsdag og onsdag, så det blir spennende å se hvem som kommer, sier ordfører Aam, som ikke er kjent med om 007 selv, altså skuespilleren Daniel Craig, er på plass i bygda.

VAKKER NATUR: Slik ser det ut i området rundt Sæbø, som ligger på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Foto: Jostein Matre

Assisterende rådmann i Ørsta kommune, Eldar Øye, bekrefter å ha vært i kontakt med TrueNorth Norway AS, et produksjonserviceselskap som tilrettelegger for internasjonale filmproduksjoner i Norge.

I mars og april ble det spilt inn scener til «Bond 25» i skogen i Nittedal i Akershus. Det samme selskapet var involvert under denne innspillingen.

– Selskapet har ikke hatt noe ønske om blest rundt deres tilstedeværelse. Det er sikkert av praktiske årsaker at de ønsker så lite oppmerksomhet som mulig, sier rådmann Øye.

Her skal de filme

VG har fått innsyn i korrespondanse mellom Ørsta kommune og TrueNorth Norway AS.

På mandag 20. mai skrev Steve M. Røyset, såkalt «location scout», en e-post til kommunen. Her fremgår det at selskapet har fått tillatelse fra Statens vegvesen til å stenge veien inn til sentrum, fylkesvei 655, i kortere perioder 29. mai.

MOVIE MAKERS: Filmskapere har inntatt Sæbø i Ørsta kommune. Foto: Rune Thomas Sæbønes / Møre-Nytt

Videre skriver Røyset at selskapet vil filme i Sæbø sentrum, «mellom hotellet og butikkene». De vil også filme på torget og rundt fergekaien, i tillegg til ute på fjorden «med mer». Selskapet opplyser at det trolig blir noe helikoptertrafikk i forbindelse med filmopptaket.

«Det er ønskelig å kunne disponere kaiarealet og gatearealet til de scenene vi skal gjøre der.» går det frem av e-posten.

Samtidig har produksjonsselskapet fått tillatelse til å legge til ved den kommunale kaia mellom 28. og 29. mai.

Leid flere lokasjoner

I e-posten skrives det videre at «det vil være en del mennesker i sving» og at det blir mer folk i Sæbø enn på en vanlig tirsdag eller onsdag.

Selskapet forventer å kunne avvikle produksjonen i godt samarbeid med lokalbefolkningen.

Selskapet skal ifølge e-posten ha leid flere lokasjoner i sentrum av Sæbø til filmscener. Produksjonen tar i bruk hotellet, antagelig Sagafjord hotell, som base for overnatting, matlaging og parkering.

007: Det er uklart om selveste Daniel Craig vil dukke opp på Sunnmøre de nærmeste dagene. Foto: BRITTA PEDERSEN / DPA

Ørsta kommune, ved assisterende rådmann Øye, svarer følgende på e-posten til produksjonsselskapet:

«Det er svært gledeleg at Truenorth har valt Sæbø som lokalitet for delar av denne filmproduksjonen. Velkomen.»

Øye skriver at Ørsta kommune ikke har merknader til at selskapet gjennomfører filminnspilling på kaia.

«Men vi føreset at det vert til minst mogleg ulempe for omgjevnadane og at eventuelle sperringar vert avgrensa i tid så langt som råd.» skriver Øye.

Publisert: 26.05.19 kl. 14:28 Oppdatert: 26.05.19 kl. 14:43