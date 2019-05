STJERNEMØTE: Rune Temte fikk en prat med Quentin Tarantino på filmfestivalen i Cannes, der Tarantino er med i hovedprogrammet. De to har så langt ikke jobbet sammen. Foto: Upgrade Media, LLC US

Rune Temte etter Marvel-rollen: I ny stjernefilm

CANNES (VG) Den norske skuespilleren som nylig var å se som Bron-Char i «Captain Marvel», skal nå spille i film med Kristen Wiig, Maggie Smith og Jim Broadbent.

Temte kom rett fra innspilling av «A Boy Called Christmas» i Praha til filmfestivalen i Cannes denne uken. Filmen er en ny variant av historien om Julenissen.

– Det er et veldig spennende prosjekt og en veldig fin historie. Og så synes jeg det er en fin cast, sier Temte til VG.

Fakta «A Boy Called Christmas» Regisseres av Gil Kenan som også har adaptert manuset fra en bok av Matt Haig. Spilles in i Slovakia, Lappland, Praha og London. Filmen settes opp på kino i noen land og strømmes på netflix i andre. STUDIOCANAL, Netflix og Blueprint Pictures står bak filmen. Vis mer vg-expand-down

Familiefilmen er basert på en suksessfull barnebok, og regisseres av Gil Kenan som også hadde regi på «Monsterhuset» og nyinnspillingen av «Poltergeist». Med seg på skuespillerlisten har Temte altså den amerikanske komikeren Kristen Wiig, den britiske veteranen Maggie Smith, nå sist involvert i «Downton Abbey» og «Harry Potter», Jim Broadbent – sett i så ulike ting som «Game of Thrones» og «Bridget Jones», og Sally Hawkins som var Oscar-nominert i fjor for «The Shape of Water».

– Man finner seg veldig fort rette på det nivået der. Folk er folk. Det er bare å prøve å slappe av. Dette er jo mennesker som er vant til å omgås veldig mye folk, og som setter pris på oss skandinaver som er veldig jordnære og ikke vant til det hierarkiet de har – i hvert fall i Hollywood, sier Temte.

Han har jobbet som skuespiller i over 30 år og er på ingen måte noen novise, selv om karrieren har tatt en ny sving de siste årene.

SUPERHELTER: F.v. Leader of Starforce (Jude Law), Ronan (Lee Pace), Korath (Djimon Hounsou), Att-Lass (Algenis Perez Soto), Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson), Bron-Char (Rune Temte) og Minn-Erva (Gemma Chan) i «Captain Marvel». Foto: Chuck Zlotnick / Marvel Studios

– Det er jo spennende. Og når man jobber med folk på det nivået, da stekker man seg også langt, utvikler seg og blir bedre, understreker han.

– Blir du starstruck i noen tilfeller?

– Jeg blir ikke så satt ut lenger. Men da jeg møtte Samuel L. Jackson for første gang ble jeg litt satt ut. Det ble litt mye, medgir skuespilleren.

Å møte Quentin Tarantino i Cannes derimot, gikk bedre:

– Jeg fikk fire minutter til en prat med med ham, og det var veldig hyggelig.

Nordmannen var invitert til Cannes, blant annet til et Hollywood Foreign Press-arrangement med Helen Mirren. Og så har han representert filmen han er i gang med nå.

– Det er spennende å være i Cannes. Det kommer opp nye ting hele tiden der, sier Temte hemmelighetsfull.

INTERNASJONALT: Temte på premieren av «Eddie the Eagle» i Oslo i mars 2016, med Hugh Jackman, Taron Egerton og Mads Sjøgård Pettersen. I år er Taron Cannes-aktuelle med «Rocketman», filmewn om Elton John. Foto: Trond Solberg /VG

– Hvordan har du opplevd pågangen etter «Captain Marvel»?

– Det ble selvfølgelig et stort hopp. Jeg blir nevnt i alle pressemeldinger og det er et voldsomt maskineri som jeg også får være del av. Jeg har flere tilbud via min manager i USA. Det har vært en stor opptur, sier han.

Det kan også være det blir mer Marvel på Temte:

– Nå sitter de og teller penger og ser om de har råd til flere «Captain Marvel»-filmer. Om manuset går i min retning, er det muligheter der.

«CAPTAIN MARVEL»: VG møtte Temte i Los Angeles tidligere i år på premieredagen av superheltfilmen. Nå spiller han mot flere andre kjente fjes i filmen «A Boy Called Christmas».

Temte holder til utenfor Drammen med kona Thea og sønnen Martinius (17).

– Er det aktuelt å flytte til USA med familien?

– Om det blir innspilling for en lengre tid, flytter vi. Det er jo en annen verden. På premierene blir vi behandlet som VIP fra vi reiser til vi er tilbake i Solbergelva. Så det er lett å bli vant til det der. Det er bare å holde holdet kaldt og beina på jorden!

– Det er jo relativt mange om beinet også ...

– Ja, det nåløyet der tror jeg bare de færreste fatter hvor smalt er. Jeg er veldig ydmyk over de mulighetene som har kommet. Jeg har jo lært meg litt etter hvert. Så når jeg står i ærverdige Barrandov film studio i Praha i en passiar med Kristen Wiig, prøver jeg å bare være til stede og ha det gøy, sier Temte.

Publisert: 22.05.19 kl. 17:48